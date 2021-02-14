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Sağlık Fauci en tehlikeli koronavirüs mutasyonu açıkladı
Sağlık

Fauci en tehlikeli koronavirüs mutasyonu açıkladı

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Biden'ın Sağlık Başdanışmanı Fauci, Güney Afrika mutasyonunun İngiltere'dekinden daha tehlikeli olduğunu belirterek aşıların doğal bağışıklıktan daha iyi koruduğunu söyledi.

Yeniakit Publisher
2021-02-14 21:50:00 -
Fauci en tehlikeli koronavirüs mutasyonu açıkladı

ABD Alerji ve Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü Direktörü Anthony Fauci, yeni tip corona virüs (Covid-19) aşısının, yeniden virüse yakalanmayı önlemekte doğal bağışıklık geliştirmekten daha etkili olduğunu söyledi.

Fauci, ABC televizyonunda yaptığı açıklamada, mutasyona uğrayan Covid-19'un Güney Afrika'daki varyantı hakkında henüz çok fazla bilgi olmadığını ve bu türün Covid-19'un İngiltere'deki mutasyonundan daha "sorunlu" olduğunu belirtti.

Güney Afrika'da Covid 19'a yakalananların iyileştikten sonra virüsün mutasyon geçiren varyantına yakalandığını belirten Fauci, "Bu da bize, önceki bağışıklığın sizi yeni virüse karşı en azından bu yeni varyanta karşı korumadığını gösteriyor ancak iyi haber şu ki aşı, Güney Afrika mutasyonuna yakalanmayı önlemekte doğal bağışıklıktan daha etkili görünüyor" dedi.

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