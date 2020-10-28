Vodafone, Türk Telekom ve Turkcell gibi GSM operatörlerinin faturaya ek telefon kampanyalarından faydalanmaya çalışıyorlar. Her ne kadar taksitlendirmeden dolayı vade farkı ödemek zorunda kalsak da istediğimiz telefonu faturaya ek olarak almak mümkün. Peki bu mantıklı mı? Faturaya ek telefon nasıl alınır, şartları neler?

Faturalı hat üzerine telefon nasıl alınır?

Faturaya ek telefon almak için iki farklı yol var. Bunlardan ilki ve en ideali faturalı hat kullanıyor olmak. Şayet en az 8 aydan beri kendinize ait faturalı hat kullanıyor ve ödemelerinizi gününden gününe yapıyorsanız, abonesi olduğunuz GSM firması size tarifeye ek taksitle telefon verecektir.

Faturalı hat üzerinden tarifeye ek telefon alma yöntemleri:

Kullandığınız GSM operatörünün size en yakın bayisine gidin,

Bayideki görevliye cep telefonu almak istediğinizi belirtin,

Görevli sizden nüfus cüzdanınızı alarak işlemi yapacak,

Bütçenize uygun telefonu alarak tarifenize ek olarak ödeyebilirsiniz.

Bir diğer yol ise kredi puanının yüksek olması. Eğer kredi puanınız yüksek ise GSM firması sizin yerinize bankadan kredi çekerek telefonun parasını nakit alıyor. Siz de bankaya kredi taksitlerini ödüyorsunuz. GSM operatörleri ile özel anlaşması olan bankalar sayesinde ekstra faiz ödemesi çıkmıyor.

Her ne kadar yukarıdaki maddelerde GSM operatörünüzün bayisine gitmeniz gerekiyor desek de Turkcell, Vodafone ve Türk Telekom, online mağazaları sayesinde de abonelerinin faturalarına ek cep telefonu almalarına olanak tanıyor.