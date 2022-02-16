Faturaları ödemiyoruz çünkü eve özel jetle gidiyoruz

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Halkı sokağa dökmek için tüm yolları deneyen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bir devlet adamına yakışmayacak çıkış yaptı ve "Elektrik faturalarımı ödemeyeceğim" dedi.

Kamuoyunda büyük tepki çeken Kılıçdaroğlu ile ilgili ortaya atılan son iddia sosyal medyayı yıktı geçti.

"Özel jet müdavimi" olarak bilinen Kılıçdaroğlu'nun 14 Şubat’taki İzmir programından sonra eve özel jet ile yetiştiği ifade edildi.

"Elektrik faturalarımı ödemeyeceğim" diyerek provokasyona kalkışan CHP liderinin özel uçakları tercih etmesi büyük tepkilere neden oldu.

Sosyal medyadan ‘uçakları satacağım’ sözleriyle atıp tutan özel jet müdavimi Kılıçdaroğlu'nun daha önce Koç'a ait özel uçakla gezdiği de ortaya çıkmıştı.

Türkiye için katma değer üretmeyen ve sadece yapılan hizmetlere muhalefet etmek için senelerce CHP'nin genel başkanlık koltuğunda oturan Kemal Kılçdaroğlu'nun ikiyüzlü tavır ve hareketleri vatandaşların tepkisini çekti.

Akşener de özel jetten aşağısına bakmıyor!

MHP lideri Devlet Bahçeli'nin 'Zillet' olarak tanımladığı Millet İttifakı'nın diğer ortağı İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener de Kılıçdaroğlu gibi özel jetten aşağısına bakmıyor.

Akşener Malatya gezisinde ulaşım için özel jet tercih etmişti.