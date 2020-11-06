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Ekonomi Fatura istenmesi üzerine kanser hastasının ameliyatını iptal ettiği iddia edilen Kocaeli'deki özel hastaneye vergi incelemesi başlatıldı.
Ekonomi

Fatura istenmesi üzerine kanser hastasının ameliyatını iptal ettiği iddia edilen Kocaeli'deki özel hastaneye vergi incelemesi başlatıldı.

Yeniakit Publisher
2020-11-06 16:45:09 -
Fatura istenmesi üzerine kanser hastasının ameliyatını iptal ettiği iddia edilen Kocaeli'deki özel hastaneye vergi incelemesi başlatıldı.
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