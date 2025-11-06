Fatsa’daki göçükte ne yaşandı? Vali Erol sahadan ilk bilgileri paylaştı!

Ordu’nun Fatsa ilçesindeki taş ocağında meydana gelen heyelan sonrası bölgedeki çalışmalara ilişkin açıklama yapan Ordu Valisi Muammer Erol, olayın ardından tüm ekiplerin hızla müdahalede bulunduğunu belirtti. Göçük altında kalan 3 kamyon şoföründen ikisinin ve bir diğerinin de hafif yaralı olarak kurtarıldığını ifade eden Vali Erol, maalesef operatörün cansız bedenine ulaşıldığını söyledi. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu aktarıldı.

Vali Erol, göçük altında bir kamyon ve şoförün daha bulunduğu bilgisinin değerlendirildiğini, ancak bölgedeki heyelan riskinin halen devam ettiğini vurguladı. Gece boyunca süren çalışmaların risk nedeniyle durdurulduğunu, sabah saatlerinde ise teknik ekiplerle yeniden bir planlama yapıldığını kaydetti. “En güvenli şekilde enkaza ulaşmak için çalışma yürütülüyor” ifadelerini kullanan Erol, operatörün ailesine başsağlığı, yaralılara ise geçmiş olsun dileklerini iletti.

Bölgede görev yapan ekiplerin büyük bir özveriyle çalıştığını belirten yetkililer, olayla ilgili Cumhuriyet Başsavcılığı’nın soruşturma başlattığını açıkladı. Göçüğe dinamit patlamasının neden olduğuna dair iddialar da incelemeye konu oldu. Çalışmalar, risk analizlerinin ardından kontrollü şekilde devam ediyor.