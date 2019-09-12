Fatsa’da zincirleme trafik kazası: 2 yaralı Ordu’nun Fatsa ilçesinde 6 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Ordu’nun Fatsa ilçesinde 6 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza, Samsun-Ordu karayolu Fatsa Kurtuluş Mahallesi Sahil Caddesi’nde meydana geldi. 6 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 2 kişi hafif yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Fatsa Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza nedeniyle araçların kapattığı yolda bir süre Samsun-Ordu kara yolu tek şeritten sağlandı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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