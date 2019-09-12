Fatsa’da zincirleme trafik kazası: 2 yaralı
Ordu’nun Fatsa ilçesinde 6 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaralandı.12 Eylül 2019 Perşembe 09:44
Ordu’nun Fatsa ilçesinde 6 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
Kaza, Samsun-Ordu karayolu Fatsa Kurtuluş Mahallesi Sahil Caddesi’nde meydana geldi. 6 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 2 kişi hafif yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Fatsa Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza nedeniyle araçların kapattığı yolda bir süre Samsun-Ordu kara yolu tek şeritten sağlandı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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