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Aktüel

Fatsa’da Trafik Haftası uygulamaları

Ordu’nun Fatsa ilçesinde Trafik Haftası kutlamaları kapsamında sürücülere maske ve bilgilendirici broşür dağıtıldı.

Yeniakit Publisher
2020-05-07 15:50:35 -
Fatsa’da Trafik Haftası uygulamaları

Ordu’nun Fatsa ilçesinde Trafik Haftası kutlamaları kapsamında sürücülere maske ve bilgilendirici broşür dağıtıldı.


Samsun-Ordu karayolunda uygulama yaparak sürücüleri durduran ekipler maske ve bilgilendirici broşür dağıtarak trafikte dikkatli olmaları konusunda uyarılarda bulundular.


Fatsa Kaymakamı Ömer Lütfi Yaran, Fatsa İlçe Emniyet Müdürü Tolga Sipahi ve Fatsa İlçe Jandarma Komutanı Musa Ünsal’ın da katıldığı kutlama haftasında sürücüler ilk olarak durduruldu sonrasında maske ve broşürleri emniyet güçlerinden teslim aldılar.


Fatsa Kaymakamı Ömer Lütfi Yaran etkinlik sonrası yaptığı açıklamada, “Trafik Haftası kapsamında sürücü ve yolcuları bilgilendirme yaptık. Maske ve broşür dağıttık. Sürücülere trafikte dikkatli olmalarını söyledik” dedi.


Sürücülerde emniyet güçlerine teşekkür ederek görevlilerin haftalarını kutladılar.

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