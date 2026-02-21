Fatsa'da eğitim camiasını yasan boğan kaza! Müdür yardımcısı balkon faciasında can verdi!

  • İSTANBUL
Ordu’nun Fatsa ilçesi, bir eğitim neferinin zamansız gidişiyle sarsıldı. İslamdağ Ortaokulu Müdür Yardımcısı Emrah Uflaz (42), Evkaf Mahallesi’ndeki evinin balkonunda bulunduğu esnada dengesini kaybederek beşinci kattan beton zemine düştü.

ORDU'nun Fatsa ilçesinde, İslamdağ Ortaokulu Müdür Yardımcısı Emrah Uflaz (42), evinin balkonundan düşerek hayatını kaybetti.

Olay, Fatsa ilçesi Evkaf Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, 5’inci kattaki evinin balkonundayken dengesini kaybeden, İslamdağ Ortaokulu Müdür Yardımcısı Emrah Uflaz, zemine düştü. Çevredekilerin ihbarıyla adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralanan Uflaz, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Emrah Uflaz, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Evli ve 2 çocuk babası olduğu belirtilen Emrah Uflaz’ın ölümü, görev yaptığı okul başta olmak üzere eğitim camiasını ve sevenlerini üzdü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)

