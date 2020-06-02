  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Fatsa’da denetimler sıklaştı

Fatsa İlçe Emniyet Müdürlüğü fiziksel mesafe kurallarına uymayan ve maske takmayan vatandaşlara idari para cezası uyguladı.

Yeniakit Publisher
2020-06-02 13:25:39 -
Fatsa’da denetimler sıklaştı

Fatsa İlçe Emniyet Müdürlüğü fiziksel mesafe kurallarına uymayan ve maske takmayan vatandaşlara idari para cezası uyguladı.


İlçenin merkez mahallelerinde İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleşen uygulamalarda 27 şahsa maske takmamak ve fiziksel mesafe kurallarına uymamaktan, 1 araca da fazla yolcu taşımaktan cezai işlem yapıldı.


Emniyet Müdürlüğü ekipleri vatandaşlara kurallara uyulması konusunda bilgilendirme yaparken denetimlerin ilçe merkezinde sürekli devam edeceği bildirildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2011 model Volkswagen Passat
Satılık 2011 model Volkswagen Passat

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı