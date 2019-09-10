0553 313 94 23

Fatsa Tapu Müdürlüğüne İhsan Köroğlu atandı

Fatsa İlçe Tapu Müdürlüğü görevine İhsan Köroğlu atandı.

10 Eylül 2019 Salı 11:59
Fatsa Tapu Müdürlüğüne İhsan Köroğlu atandı

Fatsa İlçe Tapu Müdürlüğü görevine İhsan Köroğlu atandı.


Halka en iyi hizmeti vermek için çalışacağını belirten Fatsa Tapu Müdürü İhsan Köroğlu, “1998 yılında Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü bünyesinde göreve başladım. Sivas, Samsun, Çankırı, Yozgat, Amasya illerinde görev yaptım. 2011 yılında ise tapu müdürlüğünde müdür yardımcısı olarak göreve başladım. 2014 yılında Fatsa ilçesinde görev yaptım ve sonrasında Havza ilçesine Tapu Müdürü olarak atandım. En son kararname ile Fatsa Tapu Müdürlüğüne atandım. Fatsa’ya yabancı biri değilim. Müdürlüğümüz hem teknolojik hem de bireysel olarak tam anlamıyla hizmet veren bir kurumdur. Aynı düzen ve hizmetle önceliğimiz vatandaş memnuniyeti olmak üzere vatandaşlarımıza hizmet vermeye devam edeceğiz. Halkımıza en kaliteli hizmeti vermek için ben ve personelim buradayız. Yeni görevim tüm ilçeye hayırlı olsun” dedi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 10 Eylül 2019 Salı 11:59
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    TİKA'dan Sırbistan'da "Narkotik Suç Soruşturmaları Eğitimi"
    1. TİKA'dan Sırbistan'da "Narkotik Suç..
    2. CHP'li Tunç Soyer, PKK iltisaklı o..
    3. İmamoğlu, Erdoğan’ı İBB’ye davet edecek
    4. Multinet Up, müşteri hizmetlerini..
    5. Dünya Motokros Şampiyonası'nın ardından
    6. FETÖ şüphelisi Kanter'in, Türkoğlu'na..
    7. Ülke genelinde trafik güvenliği..
    8. Türkiye ve ABD arasında 100 milyar..
    9. Okulun ilk gününde 19 okul servis..
    10. Hakkari’de fizibilite hazırlama..
    11. "Davete elbette ki katılacağız"
    12. Ekonomistler, politika faizinde..
    13. 8. İslam İktisadı Atölyesi için geri..
    14. Bursa’da öğrenci servisi kaza yaptı: 4..
    15. "Omuz ağrıları, kadınlarda daha sık..
    16. Samsun’da otomobil takla attı
    17. Hevi Peköz kimdir? Hevi Peköz HDP..
    18. Karacabey Belediyespor’a baklavalı..
    19. Tarihi Başçarşı'da aşure dağıtıldı
    20. Çiğli’de barış türküleri söylendi
    Bülent Arınç'tan çok konuşulacak Canan Kaftancıoğlu çıkışı!
    Bülent Arınç'tan çok konuşulacak Canan Kaftancıoğlu çıkışı!
    Ahmet Yenilmez Kaftancıoğlu davasını değerlendirdi: Kurulan tezgah FETÖ'den çok daha tehlikeli
    Ahmet Yenilmez Kaftancıoğlu davasını değerlendirdi: Kurulan tezgah FETÖ'den çok daha tehlikeli
    Bülent Arınç'tan çok konuşulacak 'hainlik' açıklaması: Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan...
    Bülent Arınç'tan çok konuşulacak 'hainlik' açıklaması: Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan...
    Ahmet Davutoğlu cephesinden flaş çıkış: Ortak karara uyacağım ama gidip...
    Ahmet Davutoğlu cephesinden flaş çıkış: Ortak karara uyacağım ama gidip...
    İngiliz Parlamentosu'ndan skandal Türkiye çağrısı!
    İngiliz Parlamentosu'ndan skandal Türkiye çağrısı!

    Günün Karikatürü

    10 Eylül 2019
    Alpay Özalan 8 milyon 948 bin liralık skandala sert çıktı
    Alpay Özalan 8 milyon 948 bin liralık skandala sert çıktı
    Trump'ı onlar da takmadı... S-400'ün kaporasını ödediler!
    Trump'ı onlar da takmadı... S-400'ün kaporasını ödediler!