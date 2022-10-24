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Gündem Fatma Yavuz: Tek tellerine zarar gelirse başörtüsünü yakarım
Gündem

Fatma Yavuz: Tek tellerine zarar gelirse başörtüsünü yakarım

Diyanet İşleri Başkanlığındaki görevine son verilen Fatma Yavuz'dan çok tartışılacak skandal bir açıklama geldi.

Yeniakit Publisher
2022-10-24 23:04:00 -

İslamiyet'e aykırı açıklamları nedeniyle Diyanet İşleri Başkanlığından CHP'li İBB tarafından işe alınan Fatma Yavuz, HDP kürsüsünden çirkin sözlere imza attı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef aldı

Terör örgütü PKK destekçisi HDP'nin düzenlediği 'İslam'da Emek, Barış ve Adalet' isimli etkinlikte konuşan Yavuz, 30 yıldır başörtülü olduğunu ve 28 Şubat mağduru olduğunu söylediği konuşmasının devamında Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef aldı.

"Ben bu başörtüsünü yakarım"

Yavuz, "Şu an tekrar gündemde Sayın Kılıçdaroğlu'nun kanun teklifi önerisine karşı Sayın Erdoğan 'Siz ne anlarsınız bu işten' gibi bir imayla 'Yüreğiniz yetiyorsa anayasa değişikliği yapalım' dedi. Elbette bizim için daha iyi olur. Ama bunun yanında ne dedi? 'Sadece başörtüsünü anayasa değişikliği olarak hazırlatmam yanında aileyle ilgili bir düzenleme de getireceğim'. Aile ile ilgili dediği LGBT'li kardeşlerimizle ilgili. Sayın Erdoğan, bizim özgürlüğümüzü LGBT'li kardeşlerimizin alanını daraltarak veriyor." dedi.

LGBT'lileri 'kardeşi' olarak gördüğünü ifade eden Yavuz, "LGBT'li tek bir kardeşimin saçının teline zarar gelecekse ben bu başörtüsünü yakarım!" ifadelerini kullandı.

 

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