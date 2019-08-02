Fatma Şahin’den kadın başkan adayına destek

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, 4 Ağustos’ta Adıyaman’ın Besni ilçesine bağlı Suvarlı beldesinde yapılacak olan belediye seçimlerinde partisinden aday olan Gülfer Ağır’a destek mitingi düzenledi.

31 Mart seçimlerinde İYİ Parti’den Belediye Başkanı seçilen Mikail Ağır, adli sicil kaydı nedeniyle başkanlık mazbatası iptal edildi. 4 Ağustos tarihinde yenilenecek olan seçimlerde Mikail Ağır’ın eşi Gülfer Ağır, AK Parti’den aday oldu. Gülfer Ağır, yapılacak seçimlerden galip gelirse Adıyaman’ın tarihinde ki ilk kadın belediye başkanı olacak. Adıyaman’ın il olduğu tarihten beri hiçbir belde ve ilçede kadın belediye başkanı olmadığı öğrenildi.

Seçime iki gün kala, beldede seçim çalışmaları hız kazandı.Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, kadın belediye başkan adayı Gülfer Ağır’a destek için Suvarlı’ya geldi.

AK Parti Adıyaman Milletvekilleri İbrahim Halil Fırat, Yakup Taş, İl Başkanı Mehmet Dağtekin ve partililer ile birlikte beldede seçim çalışmasına katılan Fatma Şahin, Gülfer Ağır’a destek istedi.

Parti seçim koordinasyon merkezinde düzenlenen mitingde konuşan Fatma Şahin, “17 yıl önce Cumhurbaşkanımızın liderliğinde yola çıkarken, hiçbir şey eskisi gibi olmayacak dedik. Önce insan, insanı yaşat ki, devlet yaşasın, dedik. 17 yıl önce halka hizmet hakka hizmettir, dedik. Bizim iktidarımızda bütün yasaklar kaldırıldı, kaldırılmaya da devam edeceğiz. Yol ve su medeniyettir, dedik. Ulaşımdan sağlığa, adaletten enerjiye ülkemiz her alanda kalkındı.

‘Cennet annelerin ayağının altındadır’ diyen bir dinin mensubuyuz. Annelik rahmettir, merhamettir. İnşallah Gülfer başkanımla bu topraklar rahmeti, merhameti ve şefkati görecek. Artık alt yapı belediyeciliği bitmiştir. Alt yapı belediyeciliğine çok büyük yatırımlar yaptık.Suvarlı’da bazı alt yapı sorunları olduğunu öğrendim. Pazartesi sabah GASKİ Genel Müdürünü buraya göndereceğim. Alt yapıya dair ne tür desteği vermemiz gerekiyorsa vereceğiz. Çünkü siz bizim kardeşimizsiniz. Sandıktan güzel bir sonuç alalım, bütün Türkiye’ye Suvarlı’nın duruşunu gösterelim. Durmak yol, hizmete devam diyelim” dedi.

Gülfer Ağır konuşmasında, Fatma Şahin ve milletvekillerine beldelerine gelerek verdikleri destekten dolayı teşekkür etti.