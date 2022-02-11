Fatma Girik'in ölümü sonrası ortalık karıştı! Ölür ölmez 2 milyon lira uçtu

Yeşilçam oyuncusu Fatma Girik'in kardeşi Günay Girik, ablasının hastanede bilerek öldürüldüğünü öne sürerek hem tedavi gördüğü hastaneye hem de Fatma Girik'in yeğeni Ahu Turanlı'ya dava açtı. Cumhuriyet'in haberine göre; avukat Akın Centilmen, Fatma Girik'in ölümünden sonra Girik'in hesabından yüklü bir miktar para çekildiğini iddia etti.

"Fatma Hanım, Ahu Hanım'a hesabının kontrolü için bazı yetkiler vermiş"

Dava açıldıktan sonra Fatma Girik'in banka hesabını kontrol etmek için talepte bulunduklarını belirten Centilmen, "27'sinde Fatma Hanım'ı defnettik. 27'sinden sonra suç duyurusunda bulunduk ve bir yandan da mallara tedbir konulsun istedik. Ahu Hanım, 'Biz evimizdeyiz, acımızı yaşıyoruz. Kimseyle konuşmak istemiyoruz'' dedi. Ama sonradan öğrendik ki, ayın 31'inde Ahu Hanım İstanbul'a gitmiş. 2019-2020 yıllarında Fatma Hanım, Ahu Hanım'a hesabının kontrolü için bazı yetkiler vermiş" ifadelerini kullandı.

''Hesaptan 2 milyon lira çekilmiş''

Yaşanan olayda iyi bir niyet görmediğini ve ne varsa peşine düşeceklerini söyleyen Centilmen, İstanbul Beyoğlu'ndaki bir bankanın şubesinden iki milyon lira çekildiğine dair bir işlem gerçekleştiğini, ancak kendisine şu an için gönderilen belgenin ıslak imzalı olmadığını iddia etti.

Ahu Turanlı'nın Fatma Girik'in bakıcısı hakkında suç duyurusunda da bulunduğunu belirten Centilmen, sözlerine şu şekilde son verdi:

''Defnettikten dört gün sonra, bir insan evladı gidip de hesaptan iki milyon TL çeker mi? Halbuki o anda bakıcının yanında olduğu belli. O anda ondan sorumlu insan kim? Oradaki insanlar şahit. İsim vermemekle birlikte, bazı insanlar bu davada tanık olacaklar. Bu insanlar, 'Arkadaşımız, göz göre göre ihmale kurban gitti' diyorlar.''