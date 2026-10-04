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Gündem Fatma Betül Sayan Kaya hakkında “60 özel kalem” iddiası ‘Meclis’te
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Fatma Betül Sayan Kaya hakkında “60 özel kalem” iddiası ‘Meclis’te

Yeniakit Publisher
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Fatma Betül Sayan Kaya hakkında "60 özel kalem" iddiası ‘Meclis’te

Eski Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya’nın bakanlığı döneminde yaklaşık 60 özel kalem müdürünün değiştirildiği yönündeki iddia TBMM gündemine geldi. Yeni Yol Grup Başkanvekili ve Muğla Milletvekili Selçuk Özdağ, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş’ın yanıtlaması istemiyle soru önergesi vererek Kaya dönemindeki özel kalem ve istisnai kadro atamalarının açıklanmasını istedi. “60” rakamı kamuya açık resmi kayıtlarla henüz doğrulanmış değil; iddia ilk olarak gazeteci Taha Hüseyin Karagöz tarafından gündeme getirilmişti.

Fatma Betül Sayan Kaya’nın 24 Mayıs 2016 ile 10 Temmuz 2018 tarihleri arasındaki bakanlık dönemine ilişkin personel hareketliliği tartışma konusu oldu.

Gazeteci Taha Hüseyin Karagöz, Kaya’nın yaklaşık 60 özel kalem müdürü değiştirdiğini öne sürmüş, Anahtar Parti Genel Başkan Yardımcısı Özcan Güngör de istisnai memuriyet kadrolarına dikkat çekerek iddiaların araştırılması gerektiğini ifade etmişti.

ÖZDAĞ TBMM GÜNDEMİNE TAŞIDI

Yeni Yol Grup Başkanvekili Selçuk Özdağ ise tartışmaları Meclis’e taşıdı. Özdağ, Kaya’nın görev yaptığı dönemde kaç kişinin Özel Kalem Müdürü olarak görev yaptığının, bu kişilerin görev sürelerinin ve daha sonra hangi kamu görevlerine atandıklarının açıklanmasını istedi.

Önergede ayrıca “60 civarında özel kalem değişikliği” iddiasının bakanlığın resmi kayıtlarıyla örtüşüp örtüşmediği soruldu.

İSTİSNAİ KADROLAR DA SORULDU

Özdağ, Kaya’nın bakanlığı döneminde istisnai kadrolardan kamu görevine alınanların sayısının yanı sıra bunlardan kaçının daha sonra başka kurum veya kadrolara nakledildiğinin açıklanmasını talep etti.

Önergede, özel kalem kadrosunda görev yapan ya da buradan başka görevlere geçen kişiler arasında Kaya ile akrabalık, hısımlık, evlilik veya başka bir yakınlık ilişkisi bulunan kişilerin olup olmadığı da soruldu.

Basın danışmanı, basın müşaviri ile koruma personelinde gerçekleşen değişikliklerin sayısı da Bakan Göktaş’a yöneltilen sorular arasında yer aldı.

Böylece son günlerde kamuoyunda tartışılan “776 günde yaklaşık 60 özel kalem değişikliği” iddiasının resmi kayıtlara dayanıp dayanmadığının Bakanlığın vereceği yanıtla netleşmesi bekleniyor.

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Yorumlar

okur

kpssye hazirlanmaya gerek yok özel kalem ol direk memursun 2 haftada bir özel kalem degistirmis fatma hanim

Vay vay

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