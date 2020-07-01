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Aktüel

Fatih'teki trafik kazası güvenlik kamerası tarafından kaydedildi

Yeniakit Publisher
2020-07-01 23:49:03 -
Fatih'teki trafik kazası güvenlik kamerası tarafından kaydedildi

İSTANBUL (AA) - Fatih'te kırmızı ışık ihlali yapan bir araç sürücüsünün zabıta aracına çarpma anı güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Vatan Caddesi üzerinde meydana gelen yaralamalı trafik kazası ile ilgili Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü görevlilerince yapılan çalışmalarda, kırmızı ışık ihlali yapan İbrahim B.'in kullandığı aracın yeşil ışıkta geçmekte olan zabıta aracına çarptığı belirlendi.

Kazada yaralananlar hastaneye sevk edilirken, yaşanan kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.


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