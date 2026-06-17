Fatih’te Yaz Spor Okulları Kapılarını Açıyor

Fatih Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü koordinesinde hayata geçirilen program kapsamında, 4-14 yaş aralığındaki çocuklar yaz boyunca 21 farklı spor branşlarında eğitim alma fırsatı bulacak. İlçenin çeşitli noktalarında gerçekleştirilecek eğitimlerde çocuklar hem sporla tanışacak hem de fiziksel, sosyal ve zihinsel gelişimlerine katkı sağlayacak etkinliklere katılacak.

Yaz Spor Okulları’nda basketbol, voleybol, futbol, yüzme, okçuluk, badminton ve çeşitli temel spor eğitimleri alanında uzman eğitmenler eşliğinde verilecek. Yaş gruplarına göre planlanan eğitimlerde çocukların sportif becerilerinin geliştirilmesinin yanı sıra takım ruhu, disiplin, özgüven ve paylaşma kültürü gibi kazanımlar elde etmeleri hedefleniyor.

Fatih Belediyesi, 29 Haziran-29 Ağustos arasında yapılacak yaz okulları dönemi boyunca çocukları dijital ekranlardan uzaklaştırarak sporla iç içe bir tatil geçirmelerini sağlarken, ailelerin de güvenle tercih edebileceği nitelikli bir eğitim ortamı sunmayı amaçlıyor.

“Spor yapan çocuk, güçlü bir geleceğin temelidir”

Fatih Belediye Başkanı Mehmet Ergün Turan, çocukların bedensel ve ruhsal gelişiminde sporun önemli bir yere sahip olduğunu belirterek, belediye olarak gençliğe yapılan her yatırımı geleceğe yapılan yatırım olarak gördüklerini ifade ederek şunları söyledi:

“Çocuklarımızın yaz tatilini yalnızca dinlenerek değil, aynı zamanda kendilerini geliştirerek geçirmelerini önemsiyoruz. Yaz Spor Okullarımız sayesinde çocuklarımız yeni arkadaşlıklar kuruyor, takım çalışmasını öğreniyor ve sağlıklı yaşam alışkanlıkları kazanıyor. Spor yapan, üreten ve kendine güvenen bir nesil yetişmesi için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Fatih’teki tüm çocuklarımızı ve ailelerimizi Yaz Spor Okullarımıza davet ediyoruz.”

Fatih Belediyesi’nin çocuk ve gençlere yönelik spor yatırımlarının önemli bir parçası olan Yaz Spor Okulları’nın, bu yıl da yoğun katılımla gerçekleştirilmesi bekleniyor. Program kapsamında binlerce çocuğun yaz aylarını sporla iç içe geçirerek hem eğlenmesi hem de kişisel gelişimlerine katkı sağlaması hedefleniyor.