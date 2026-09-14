Fatih’te surlarda ölü bulunan kişinin kimliği belirlendi
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.
Fatih’teki tarihi surların içinde hareketsiz bulunan kişinin, 40 yaşındaki İsa Çam olduğu tespit edildi. Çam’ın cenazesi, ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.
Mevlanakapı Mahallesi’nde saat 17.30 sıralarında surların içinde bir kişinin hareketsiz yattığını görenler, 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarda bulundu. Bölgeye yönlendirilen sağlık ekipleri, yaptıkları kontrolde kişinin yaşamını yitirdiğini belirledi.
Olay, saat 17.30 sıralarında Mevlanakapı Mahallesi’nde bulunan surlarda meydana geldi. Surların içerisinde hareketsiz bir kişinin yattığını görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde kişinin hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından cesedin, 40 yaşındaki İsa Çam’a ait olduğu tespit edildi.
Çam’ın cenazesi, ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Polis ekiplerinin olayla ilgili incelemesi sürüyor.