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Aktüel Fatih'te metruk binada uyuşturucu ele geçirildi
Aktüel

Fatih'te metruk binada uyuşturucu ele geçirildi

Yeniakit Publisher
2020-10-17 11:38:16 -
Fatih'te metruk binada uyuşturucu ele geçirildi

İSTANBUL (AA) - Fatih'te metruk bir binada 1 kilo 349 gram toz kubar ele geçirilirken gözaltına alınan 1 şüpheli tutuklandı.

İstanbul Güven Timleri Şube Müdürlüğü ekipleri, 15 Ekim'de Hacı Kadın Mahallesi'ndeki metruk bir binayı kontrol etti. Kontrol sırasında polisten kaçmaya çalışan şüpheli Mehmet Ali A. (40) kovalamaca sonucu yakalandı.

Binanın bahçesinde yapılan aramada plastik kova içerisinde 1 kilo 349 gram toz kubar, 85 parça alüminyum folyoya sarılı 114,34 gram toz kubar, 19 parça beyaz kağıda sarılı vaziyette 38,14 gram skunk, 2 parça şeffaf poşete sarılı 6,65 gram esrar, siyah poşete sarılı 3,89 gram eroin, beyaz peçeteye sarılı 3,33 gram taş kokain, şeffaf poşete sarılı 5,15 gram marok, uyuşturucu imalatında kullanılan 900 gram sıvı amonyak, hassas terazi, 2 cep telefonu ve uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 2 bin 50 lira ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklandı.

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