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Fatih’te kumar oynanan iş yerine baskın

Fatih’te korona virüs (Covid-19) tedbirlerini ihlal edip kumar oynayan ve oynatan 17 kişiye 58 bin 60 TL idari para cezası uygulandı.

Yeniakit Publisher
2020-05-17 11:49:12 -
Fatih’te kumar oynanan iş yerine baskın

Fatih’te korona virüs (Covid-19) tedbirlerini ihlal edip kumar oynayan ve oynatan 17 kişiye 58 bin 60 TL idari para cezası uygulandı.


Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 16 Mayıs’ta korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında kapalı olması gereken yerlere yönelik gerçekleştirilen denetimlerde Aksaray Mahallesi’nde daha önce mühürlenen bir iş yerine baskın yaptı. Polis ekipleri içeride yaptığı kontrollerde 4’ü kumar oynayan 17 şahsın bulunduğunu tespit etti. Şahısların her birine Umumi Hıfzıssıhha Kanunu gereğince 3 bin 180 TL, kumar oynayan 4 kişiye ise bin TL olmak üzere toplam 58 bin TL idari para cezası uygulandı. Operasyon sırasında devlete küfür ve hakarette bulunan Orhan K. ile iş yerinde kumar oynanmasına imkan sağlayan Osman T. ise adliyeye sevk edildi. Osman T. hakkında “kumar oynanmasına yer ve imkan sağlama”, Orhan K. hakkında ise “devleti alenen aşağılama” suçundan işlem yapıldı. 2 şüpheli de çıkarıldıkları adli makamlar tarafından aynı gün serbest bırakıldı.


Ruhsatsız olarak faaliyet gösterdiği için önceden mühürlenen iş yeri, İlçe Zabıta Müdürlüğü ekipleri tarafından tekrar mühürlenerek faaliyetlerine son verildi. İş yerine yapılan baskın anı kameralara da yansıdı.

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