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Aktüel

Fatih’te işlenen cinayeti "tesbih" aydınlattı

Fatih’de metruk binada cesedi bulunan bir kişinin bıçaklanarak öldürüldüğü tespit edildi.

Yeniakit Publisher
2020-06-13 10:02:38 -
Fatih’te işlenen cinayeti "tesbih" aydınlattı

Fatih’de metruk binada cesedi bulunan bir kişinin bıçaklanarak öldürüldüğü tespit edildi. Polis, katil zanlılarını öldürülen kişiye ait olduğu öğrenilen tesbih ile birlikte yakalayınca cinayet aydınlatıldı.


Geçtiğimiz hafta cuma günü Fatih Demirtaş Mahallesi Hayriye Hanım Sokak üzerindeki metruk bir binaya giren hurdacı içeride bir kişinin cansız bedenine rastladı. Hurdacının ihbarıyla olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Uzun süredir binanın içinde olduğu ve çürüdüğü görülen ceset incelenmek üzere Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.



Cesette 7 bıçak darbesi


Adli Tıp Kurumunda yapılan incelemede, cesette göğüs altından 6, sırt kısmından 1 olmak üzere toplam 7 bıçak girişi olduğu tespit edildi. Cesedin Bayram Kaygısız (32) isimli vatandaşa ait olduğu belirlendi. Olayın cinayet olduğunun belirlenmesinin ardından Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği dedektifleri çalışma başlattı.



Katil zanlılarını, tesbih ele verdi


Cinayet Büro Amirliğine bağlı dedektiflerin çalışmaları sonucu, olayın şüphelisi olduğu belirlenen Bangladeş uyruklu 3 kişi yakalandı. Bu kişilerin üst aramalarında, öldürülen Bayram Kaygısız’a ait olduğu tespit edilen cep telefonu ve bir adet tesbih ele geçirildi. Şüphelilerin, Kaygısız’ı defalarca bıçaklayarak öldürdükten sonra üzerindeki değerli eşyaları alarak kaçtıkları belirlendi. Şüpheliler gözaltına alınarak Gayrettepe Asayiş Şube Müdürlüğüne götürüldü.



Şüpheliler tutuklandı


Emniyette ifadeleri alınan Bangladeş uyruklu Syed Abu S. (50), Muhammed M. (25) ve Mohammod D. (60), işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Bayram Kaygısız’ı öldürdükleri iddiasıyla hakim karşısına çıkartılan 3 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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