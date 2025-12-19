Fatih’te “Huzur Toplantısı”: Güvenli Fatih Çalışmaları Değerlendirildi

Fatih Kaymakamı Cafer Sarılı, Fatih Belediye Başkanı M. Ergün Turan, İlçe Emniyet Müdürü Osman Tınmazol, Fatih muhtarlar Derneği Başkanı Murat Hakverdi, mahalle muhtarları ve kamu kurum temsilcilerinin katılımıyla gerçekleştirilen toplantıda, ilçede bugüne kadar hayata geçirilen güvenlik uygulamaları ile 2026 yılı hedefleri değerlendirildi.

74 farklı noktaya 478 güvenlik kamerası

Toplantıda konuşan Fatih Belediye Başkanı M. Ergün Turan, güvenli şehir anlayışını sahada somut verilerle desteklediklerini belirterek, “Bugüne kadar 241 bin 365 iş yerini denetledik. Kamu güvenliğini artırmak amacıyla 74 farklı noktaya toplam 478 güvenlik kamerası yerleştirdik. Karanlık alanları ortadan kaldırmak ve suç riskini azaltmak için ise 501 noktada aydınlatma çalışmasını tamamladık.” dedi.

1.112 metruk binanın yıkımı gerçekleştirildi

Metruk yapıların şehir güvenliği açısından risk oluşturduğuna dikkat çeken Turan, “Bu kapsamda 1.112 metruk binanın yıkımını gerçekleştirerek, hem güvenlik hem de çevresel riskleri önemli ölçüde azalttık.” ifadesini kullandı.

Başkan Turan, “Güvenli Fatih” vizyonu doğrultusunda çalışmaların süreceğini vurgulayarak, “2026 yılında da emniyet teşkilatımız başta olmak üzere tüm paydaşlarımızla koordinasyon içinde çalışmaya devam edeceğiz. İlçemizde huzurun, güvenliğin ve yaşam kalitesinin artırılması önceliğimiz olacak.” diye konuştu.