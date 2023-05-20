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Yerel Fatih’te evsizlerin yaşadığı 2 katlı metruk binada yangın
Yerel

Fatih’te evsizlerin yaşadığı 2 katlı metruk binada yangın

Yeniakit Publisher
2023-05-20 07:08:00 -
Fatih’te evsizlerin yaşadığı 2 katlı metruk binada yangın

Fatih’te evsizlerin yaşadığı 2 katlı metruk bina henüz bilinmeyen bir nedenle yandı. Yangında ölü ve yaralı olmazken itfaiye ekipleri metruk binada dumandan etkilenen 2 yavru kedi ve 1 köpeği kurtardı.

Yangın, saat 03.00 sıralarında Fatih Süleymaniye Mahallesi Vefa Caddesi üzerinde bulunan 2 katlı metruk binada çıktı.

İddiaya göre, evsizlerin yaşadığı metruk binada henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Yangın sırasında içerde bulunan bir kişi kendi imkanlarıyla dışarı çıkarken çevredekiler durumu polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemi alırken itfaiye ekipleri yangına müdahale etti.

Alevlerin tüm binayı sardığı yangında, ekiplerin dört bir yandan müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı.
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Yangında, evsiz vatandaşların beslediği 2 kedi ve 1 köpek yara almadan itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Kurtarılan yavru kediler ve köpek binada yaşadığı öğrenilen evsiz vatandaşa verildi.

Ölü ve yaralının olmadığı yangında binada büyük hasar meydana geldi.

Ekiplerin yangının çıkış nedenine ilişkin çalışmaları sürüyor.

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