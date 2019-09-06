Fatih'te elektrik akımına kapılan kişi öldü Fatih'te elektrik akımına kapılan kişi yaşamını yitirdi.

Hayatını kaybeden Azerbaycanlı 22 yaşındaki Rufat Fahradov'un cesedi otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Akşemsettin Mahallesi Akdeniz Caddesi üzerinde bir binaya fiber optik kablo döşediği belirtilen Azerbaycanlı Rufat Fahradov (22), dış cephede çalışma yaptığı sırada elektrik akımına kapılarak gölgeliğe düştü. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık görevlileri, itfaiye ekiplerince bulunduğu yerden indirilen 22 yaşındaki Fahradov'un hayatını kaybettiğini belirledi. Polis, olay yerini güvenlik şeridiyle kapatarak çalışma yaptı. Rufat Fahradov'un cesedi otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.