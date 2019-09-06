Fatih'te elektrik akımına kapılan kişi öldü
Fatih'te elektrik akımına kapılan kişi yaşamını yitirdi.06 Eylül 2019 Cuma 17:40
Hayatını kaybeden Azerbaycanlı 22 yaşındaki Rufat Fahradov'un cesedi otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.
Akşemsettin Mahallesi Akdeniz Caddesi üzerinde bir binaya fiber optik kablo döşediği belirtilen Azerbaycanlı Rufat Fahradov (22), dış cephede çalışma yaptığı sırada elektrik akımına kapılarak gölgeliğe düştü.
İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık görevlileri, itfaiye ekiplerince bulunduğu yerden indirilen 22 yaşındaki Fahradov'un hayatını kaybettiğini belirledi.
Polis, olay yerini güvenlik şeridiyle kapatarak çalışma yaptı.
Rufat Fahradov'un cesedi otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.
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