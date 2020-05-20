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Fatih'te denizde erkek cesedi bulundu

Yeniakit Publisher
2020-05-20 20:35:21 -
Fatih'te denizde erkek cesedi bulundu

İSTANBUL (AA) - Fatih'te, denizde erkek cesedi bulundu.

Alınan bilgiye göre, Çatladıkapı Sahili'nde denizde hareketsiz birinin olduğunu fark eden vatandaşlar polise haber verdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sahil Güvenlik ekiplerince kıyıya çıkarılan kişinin hayatını kaybettiği belirlendi.

Bölgeye şerit çekerek inceleme yapan ekipler, cesedin 12 Mayıs'ta hakkında kayıp başvurusu yapılan Ahmet A'ya (53) ait olduğunu belirledi.

Cenaze incelemenin ardından Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

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