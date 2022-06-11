Fatih'te binada çıkan yangın söndürüldü
İstanbul Fatih'te binanın beşinci katında çıkan ve çatıyı da saran yangın söndürüldü. Binada hasar oluştu.
Şehsuvar Bey Mahallesi Kürkçü Kuyusu Sokak'ta, apart daire olarak kullanılan altı katlı binanın beşinci katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler çatıyı da sardı.
Apart dairelerde kalanlar binayı boşaltırken, haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri de yangına müdahale etti.
Ekiplerin çalışmasıyla söndürülen yangın, binada hasar oluşturdu.