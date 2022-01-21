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Yerel Fatih’te bıçaklanan şahıs olay yerinde hayatını kaybetti!
Yerel

Fatih’te bıçaklanan şahıs olay yerinde hayatını kaybetti!

Bir şahıs tarafından bıçaklı saldırıya uğrayan adam olay yerinde hayatını kaybederken, ihbar üzerine gelen polis güvenlik kamerasında tespit erittiği zanlıyı adresinde yakalayarak gözaltına aldı.

Yeniakit Publisher
2022-01-21 11:40:00 -
Fatih’te bıçaklanan şahıs olay yerinde hayatını kaybetti!

İstanbul'un Fatih ilçesi Mimar Kemalettin Mahallesi’ndeki bir adreste yaşanan olayda, bıçaklı saldırıya uğrayan Ş.D (41)  hayatını kaybetti.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen polis ekipleri, bir otelin güvenlik kamerası görüntülerini inceledi.

Suç aletini çöp konteynerine attı

İncelenmeler sonucu şüpheli şahsın, suç aletini kaçış güzergahında bulunan bir çöp konteynerine attığı tespit edildi.

Zanlı gözaltına alındı

Bıçak bulunurken, çalışmaların devamında olayın şüphelisi olduğu tespit edilen F.D. (24) ise Fatih’te Nişanca Mahallesi’ndeki bir adreste yakalanarak gözaltına alındı.

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