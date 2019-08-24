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Fatih’te alkollü servis minibüsü şoförü tramvay yolunda kaza yaptı

Fatih’te tramvay yoluna giren bir servis minibüsü, orta refüje çıkarak kaza yaptı.

24 Ağustos 2019 Cumartesi 09:53
Fatih’te alkollü servis minibüsü şoförü tramvay yolunda kaza yaptı

Fatih’te tramvay yoluna giren bir servis minibüsü, orta refüje çıkarak kaza yaptı. Kazadan dolayı tramvay seferleri aksarken, minibüs sürücüsünün alkollü olduğu öğrenildi.


Olay, Fındıkzade tramvay yolu Çapa istikametinde saat 08.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, alkollü olduğu öğrenilen 34 LGN 445 plakalı servis minibüsünün sürücüsü İ.K. aracıyla tramvay yoluna girdi. İ.K. kontrolündeki araç tramvay yolunda seyir halindeyken orta refüje çarparak kaza yaptı. Kazadan dolayı tramvay seferlerinde aksama yaşandı. Tramvaydan inerek bir sonraki durağa yürümek zorunda kalan vatandaşlar ise geç kaldıklarını ifade ederek duruma isyan etti.


İhbar üzerine olay yerine çekici ve polis ekipleri sevk edildi. Kazayla ilgili çalışma başlatan polis ekipleri, alkollü minibüs sürücüsünü işlemleri yapılmak üzere emniyete götürdü. Yaklaşık 1 saatlik aksamanın ardından servis minibüsünün bulunduğu yerden çekilmesiyle seferler normale döndü.

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Haber Tarihi: 24 Ağustos 2019 Cumartesi 09:53
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