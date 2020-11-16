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Ekonomi Fatih ve Kanuni, Karadeniz'de birçok ilke imza atacak
Ekonomi

Fatih ve Kanuni, Karadeniz'de birçok ilke imza atacak

Fatih sondaj gemisinin Türkiye'nin açık denizlerdeki ilk değerleme kuyusu Türkali-1'de çalışmalarını bitirmesinin ardından, Kanuni de bu kuyunun tamamlama sondajı işlemlerini yapacak - Kanuni, gemicilik, sondaj platformu ve teknik hizmetleri TPAO tarafından yürütülen ilk Türk sondaj gemisi olarak Karadeniz'deki görevine başlayacak - Kanuni ayrıca tamamen milli olarak sertifikalandırılan ilk sondaj gemisi olacak

Yeniakit Publisher
2020-11-16 11:05:38 -
Fatih ve Kanuni, Karadeniz'de birçok ilke imza atacak

İSTANBUL (AA) - NURAN ERKUL KAYA - Fatih sondaj gemisinin Türkiye'nin açık denizlerdeki ilk değerleme kuyusu Türkali-1'de çalışmalarını yaklaşık 2 ayda bitirmesinin ardından, Kanuni de bu noktada ilk kuyu tamamlama işlemini gerçekleştirecek. Kanuni, gemicilik hizmetlerinin yanı sıra sondaj platformu ve teknik hizmetleri de Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) tarafından yürütülen ilk Türk sondaj gemisi olarak Karadeniz'deki görevine başlayacak.

Karadeniz'de Sakarya Gaz Sahası'nda bulunan Tuna-1 lokasyonundaki doğal gaz keşfi, Türkiye'nin son birkaç yıldır denizlerde yoğun şekilde yürüttüğü sismik arama ve sondaj faaliyetlerinin ilk somut meyvesi oldu.

Türkiye Karadeniz'de Sakarya Gaz Sahası'nda bulunan Tuna-1 lokasyonunda bu yılın derin denizlerdeki en büyük doğal gaz keşfini gerçekleştirirken, bu alanda tarihindeki en büyük keşfi de yaptı. Fatih sondaj gemisinin 20 Temmuz'da Tuna-1'de başladığı sondajda 320 milyar metreküplük gaz rezervine ulaşıldı.

Daha sonra 85 milyar metreküplük ilave rezervle keşfedilen gaz miktarı 405 milyar metreküpe yükseldi. Bu miktar "üretilebilir" rezerv olarak kayıtlara geçerken, Fatih sondaj gemisi Tuna-1 kuyusunun 3,8 kilometre kuzeybatısında bulunan Türkali-1 kuyusunda ilk değerleme sondajına başladı.

Fatih'in Türkiye'nin açık denizlerdeki ilk değerleme kuyusu Türkali-1'deki çalışmalarını yaklaşık 2 ay içinde bitirmesinin ardından, Kanuni sondaj gemisi de aynı kuyuda 2 ay sürmesi öngörülen ilk kuyu tamamlama işlemini gerçekleştirecek.

Türkiye'nin Karadeniz'deki faaliyetleri kapsamında yaklaşık 40 kuyu açılacak.

- Kanuni, milli olarak sertifikalandırılan ilk gemi

Haydarpaşa Limanı'ndan 13 Kasım'da Karadeniz'e doğru yola çıkan Kanuni sondaj gemisi, TPAO'nun hayata geçirdiği millileştirme çalışmaları kapsamında tamamen milli olarak sertifikalandırılan ilk gemi olarak göreve başlayacak.

Gelecek yılın ilk aylarında Karadeniz'deki ilk görevine başlayacak olan Kanuni, gemicilik hizmetlerinin yanı sıra, sondaj platformu ve teknik hizmetleri de TPAO tarafından yönetilen ilk Türk sondaj gemisi olacak.

- Münhasır ekonomik bölgenin yüzde 18'i tarandı

Şu ana kadar, Karadeniz'in 180 bin kilometrekarelik Türkiye Ekonomik Münhasır Alanı içinde yer alan bölgesinin yaklaşık 33 bin kilometrekarelik kısmı (yüzde 18) 3 boyutlu sismik çalışmalarla tarandı.

Öte yandan, 10 bin 700 kilometrekare büyüklüğe sahip olan Sakarya Gaz Sahası'nda ise halihazırda 2 bin 200 (yüzde 20) kilometrekarelik alanda sismik arama çalışmaları tamamlandı. Türkiye, taranan bu bölgenin 225 kilometrekarelik bölümünde doğal gaz rezervlerine ulaştı.

Sakarya Gaz Sahası'nın kalan 8 bin 500 kilometrekarelik alanında yapılacak üç boyutlu araştırmalardan gelecek yılın ilk yarısında ilk sismik veriler toplanacak. Böylece, alınan veriler ışığında sahada keşif amaçlı yapılacak yeni sondajlara ilişkin karar verilecek.

- Doğu Akdeniz'de 3 gemi faaliyette

Karadeniz'deki sondaj çalışmalarının yanı sıra Doğu Akdeniz'deki kıta sahanlığında kalan bölgede 2 sismik ve bir sondaj gemisi faaliyetlerini yürütüyor. Bu kapsamda, Oruç Reis sismik araştırma gemisi Antalya Kaş açıklarında yer alan Demre-1 lokasyonunda 6 bin 822 kilometrelik iki boyutlu veri topladı.

Kıbrıs açıklarındaki Batı Güzelyurt-1 lokasyonunda üç boyutlu sismik araştırmalarına devam eden Barbaros Hayrettin Paşa gemisi ise bugüne kadar 195 bin 525 kilometrelik alanı taradı.

Yavuz sondaj gemisi ise Kıbrıs adasının güney batısında yer alan Selçuklu-1 kuyusundaki sondajını 6 bin metrede tamamladı ve Mersin Taşucu Limanı'nda geminin bir sonraki sondajı için bakım çalışmaları yapılıyor.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, geçen hafta yaptığı açıklamada, Yavuz sondaj gemisinin Selçuklu-1 kuyusundan ümit verici sonuçlar aldığını ve bu bölgenin yakınında yeni sondajlar yapılacağını açıklamıştı.


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