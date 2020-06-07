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Ekonomi

Fatih, Trabzon Limanı’na demir attı

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı’nın (TPAO) 229 metre uzunluğunda, 36 metre genişliğinde ve 51 bin 283 groston ağırlığındaki sondaj gemisi Fatih; Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü’ne ait ‘Kurtaran’ isimli römorkörle çekilerek Trabzon Limanı’na getirildi.

Yeniakit Publisher
2020-06-07 11:10:00 -
Fatih, Trabzon Limanı’na demir attı

Limanda geminin İstanbul Boğazı’ndan Karadeniz’e geçebilmesi için sökülen kulelerinin montajı yapılacak. Fatih, montajın ardından Karadeniz’de sondaj faaliyetine başlayacak. Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Suat Hacısalihoğlu Türkiye’nin dışa bağımlılığını azaltacak önemli bir adım adım daha atıldığına işaret ederek, “Karadeniz’de bulunacak olan petrol, şehrimizin ve bölgemizin gelişmesine büyük katkı sağlayacaktır. Bölgenin sanayi altyapısının oluşmasına imkân tanıyacaktır” dedi.

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