Fatih Tezcan'ın ev adresini paylaştılar! "Suikast öncesi..."

yeniakit.com.tr Sosyal medya hesabı üzerinden yayın yapan Yazar Fatih Tezcan, hakkında koruma kararı olduğun halde bazı medya organları tarafından ev adresinin açıklandığını belirterek "Suikast öncesi yol yapmışlar" dedi.

Sosyal medya hesaplarından M. Kemal'e hakaret ettiği iddiasıyla yargılanan Fatih Tezcan, Bodrum'da hakim karşısına çıktı. Konuyla ilgili haber yapan bazı sitelerde Tezcan'ın ev adresinin kapı numarasına kadar ifşa edildiği görüldü.

"Suikast öncesi yol yapmışlar"

Bunun üzerine açıklama yapan Tezcan, Twitter hesabından yaptığı açıklamada "Cumhuriyet, Sözcü, Sputnik ve FETÖ, KETÖ, PKK ve DHKP-C yanlısı bir sürü site ve hesap, HKÖ ve FETÖ’yü deşifre ettiğimden beri hakkımda Koruma Kararı olduğunu ve 6 çocuğumla yaşadığımı bildikleri halde, ev adresimi açıklayıp suikast öncesi yol yapmışlar. Yaklaştın mı ey sevgili..." ifadelerini kullandı.

İşte Tezcan'ın tweeti: