Fatih Tezcan’dan Davutoğlu’na sert tepki: Erdoğan’ı sırtından hançerledin!
Gazeteci Fatih Tezcan, Ahmet Davutoğlu’nun AK Parti seçmenine yönelik “Şahit ol Ya Rab” başlıklı videolu çağrısına sert tepki gösterdi. Davutoğlu’nun görevde olduğu döneme dikkat çeken Tezcan, “Senin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı sırtından hançerlediğine şahidiz! Senin Davanı bırakıp İslam ve Türkiye düşmanlarıyla yol tuttuğuna şahidiz!” dedi.
AK Parti tabanına “Korkmayın ve saflarımıza katılın” çağrısında bulunan Ahmet Davutoğlu’na tepkiler artıyor.
“Korkmayın ve saflarımıza katılın” demişti
Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, sosyal medyadan “Şahit ol ya Rab” başlığıyla bir video yayınlayarak, AK Partililere "Bu kötü gidişe destek vermeyin, korkmayın ve saflarımıza katılın" şeklinde çağrıda bulunmuştu.
Fatih Tezcan sert tepki gösterdi
Davutoğlu’nun videosunu alıntılayarak paylaşan Fatih Tezcan, şu sözlerle tepkisini dile getirdi:
“Senin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı sırtından hançerlediğine şahidiz!
Senin sana verilen emanete hıyanet ettiğine şahidiz!
Senin verdiğin namus ve şeref sözlerini yerine getirmediğine şahidiz!
Senin Davanı bırakıp İslam ve Türkiye düşmanlarıyla yol tuttuğuna şahidiz!”