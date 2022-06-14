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Spor Fatih Terim'in yüzüne kapıları kapattılar!
Spor

Fatih Terim'in yüzüne kapıları kapattılar!

“Dursun Özbek yönetiminin Fatih Terim ile ilgili bir tasarrufu yok” diyen Nazifoğlu, futbola geri dönmeyecek. Takımının başına İtalyan, Alman ya da Türk teknik direktörün getirileceğini öne sürdü.

Yeniakit Publisher
2022-06-14 11:53:00 -
Fatih Terim'in yüzüne kapıları kapattılar!

“Dursun Özbek yönetiminin Fatih Terim ile ilgili bir tasarrufu yok” diyen Nazifoğlu, futbola geri dönmeyecek. Takımının başına İtalyan, Alman ya da Türk teknik direktörün getirileceğini öne sürdü.

Galatasaray Sportif A.Ş. eski yöneticisi Levent Nazifoğlu, teknik direktör Fatih Terim’in yeniden sarı kırmızılı takımın başına geçmesinin söz konusu olmadığını söyledi. Sporx’e konuşan Nazifoğlu, “Fatih Terim’in göreve dönmeyeceğini biliyorum. Bu konuda bilgim var. Dursun Özbek yönetiminin Terim ile ilgili böyle bir tasarrufu yok. İtalyan, Alman ya da Türk modeli olabilir” dedi.

DURSUN ÖZBEK, HATALARINDAN DERS ALDI

Nazifoğlu, Özbek’in geçmişteki başkanlık döneminde yaptığı hatalarından önemli dersler aldığını savunarak, “Artık farklı bir Dursun Özbek göreceğiz. Hatalarından ötürü çok üzgündü. Artık ayakları daha fazla yere sağlam basan bir Dursun Özbek var. Projelerinin başarılacağına inanıyor. Ben de ona inanıyorum” diye konuştu. Levent Nazifoğlu, “Galatasaray’da barış olur mu?” sorusu üzerine de, “Yüzde 51’e 49 biten bir seçim sonrası sanmıyorum. Ortadan bir bölünmüşlük var” yorumunu yaptı.


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Yorumlar

memleketim

isabet olmuş.terim ,güneş,denizli..yeter genç yeni hocaların önü açılsın..terim küme düşürüyordu kovulmasaYDI gelsin yarım kalan işi yapsın düşürsün..nasıl geri geliyor kov bir daha..bir daha.. adam herkese küfür kavga sezonun yarısını cezalı geçirdi..her ülke yasaklar böyle adamı..
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