Fatih Terim'in yorumu gündem oldu: En iyi kanatlardan biri...

Galatasaray'ın eski teknik direktörlerinden Fatih Terim, Sarı-Kırmızılıların bonservisiyle Benfica'ya gönderdiği Kerem Aktürkoğlu'yla ilgili Portekiz basınına konuştu.

OJogo'ya röportaj veren Fatih Terim'in Kerem Aktürkoğlu için iddialı ifadeler kullandı.

Kerem Aktürkoğlu'nun tüm teknik direktörlerin sahip olmak isteyeceği türden bir oyuncu olduğunu aktaran Terim, "Maçların kilidini açacak yetenekte ve duran toplarda çok etkili. Onun gibisi çok az" dedi.

"Kerem'in Galatasaray'a gelişinde etkin rol oynadınız. Onun bu kadar gelişmesini bekliyor muydunuz?" sorusuna cevap veren deneyimli teknik adam, "Kerem Türkiye'de futbolcu olmak isteyen birçok genç için çok önemli bir örnek. Yüreğinde futbolcu olma hayali olan herkese ilham verecektir. Türkiye'de profesyonel futbolun en alt seviyesi olan dördüncü kademeden Türkiye'nin en büyük kulübüne sıçradı Kerem."

Kerem Aktürkoğlu'nun Galatasaray'a geliş sürecini anlatan Terim, "Bu hikayenin başında antrenör arkadaşımla yaptığım bir konuşma var. Meslektaşım o yıl Kerem'in antrenörüydü. Beni aradı ve şöyle dedi; "Takımımda çok yetenekli bir oyuncu var ama o ancak sizin elinizde yıldız olabilir" Buradan kendisine bir kez daha teşekkür etmek istiyorum. Kerem'i hemen gördük ve çok beğendim." Asistanlarımdan onunla sürekli iletişim halinde olmalarını istedim. Onu o sezon sonunda Galatasaray'a getirdik ve bunu hiçbir transfer ücreti ödemeden başardık. Daha sonra kariyerinde ilk kez Süper Lig'de forma giydi. Onu adım adım Türk futbolunda yükseltmek istiyordum ve zamanla forma giyme süresini artırmayı planladık. İlerleyen yıllarda kendisine hem Galatasaray hem de Türk Milli Takımı için çok önemli bir oyuncu olacağını söyledim ancak sabırlı olması ve yeteneklerinin farkında olması gerekiyordu. Özel bir gelişim yaşadı. Onun adına çok mutluyum, onunla çok gurur duyuyorum" ifadelerini kullandı.

"Kerem Benfica'da neler yapabilir?" sorusunu yanıtlayan Fatih Terim, "Kerem fedakar bir oyuncudur. Sürekli gol fırsatları yaratmayı başarıyor. Bunu Galatasaray'daki rakamlarına baktığınızda da rahatlıkla görebilirsiniz. Benfica taraftarının ona tezahüratlarını şimdiden duyabiliyorum" şeklinde konuştu.

Kerem Aktürkoğlu'nun Benfica'ya transferinin kendisi için sürpriz olmadığını dile getiren Terim, "Çünkü kendisi Avrupa'nın en iyi kanat oyuncularından biri. Bunu yakında göreceksiniz" sözlerini sarf etti.

Kerem Aktürkoğlu'nun lider karakterli bir futbolcu olduğunu aktaran deneyimli teknik adam, "Galatasaray'da her zor anda inisiyatif alırdı. Benfica çok özel bir oyuncu transfer etti" diyerek sözlerini noktaladı.