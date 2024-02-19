Fatih Terim'in yeni çalıştıracağı takımı açıkladılar!

Panathinaikos'a imza atmasıyla büyük ses getiren Fatih Terim son maçlarda alınan başarısız sonuçlardan sonra Yunan basınının yoğun eleştirilerine maruz kaldı. Yunan basını Fatih Terim'in, Panathinaikos'ta günlerinin artık sayılı olduğunu söylerken yeni adresinin de Suudi Arabistan'ın Al-Ahli takımı olacağını iddia etti.

Panathinaikos'un başına şampiyonluk parolasıyla gelen Fatih Terim üst üste alınan sonuçların ardından eleştirilerin merkezinde kendini buldu.

Son olarak sahasında Lamia'yı ağırlayan Fatih Terim'in yönettiği Panathinaikos, 10 kişi oynayan rakibi karşısında galibiyete uzanamadı ve sahadan 2-2'lik beraberlikle ayrıldı. Şampiyonluk yolunda çok önemli iki puan bırakan Panathinaikos'ta ise eleştiriler oyunculardan ziyade direkt olarak Fatih Terim'e yöneldi.

Yunan basını, "Panathinaikos'un durumu bundan daha kötü olamaz" başlığıyla yeşil-beyazlı takımın oyununu ve Fatih Terim'i eleştirdi. Fatih Terim'in beklenilen etkiyi Panathinaikos'a yapamadığını söyleyen Yunan basını deneyimli hoca hakkında flaş bir iddiayı da ortaya attı.

Yunan basını Fatih Terim'in Panathinaikos ile yollarını ayırması durumunda yaz döneminde adının sık sık anıldığı Suudi Arabistan ekibi Al-Ahli'nin başına geçebileceğini yazdı. Panathinaikos'un başında 13 maça çıkan Fatih Terim 8 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 mağlubiyet aldı.

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