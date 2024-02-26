Fatih Terim'in takımı şampiyonluk yolunda ağır yara aldı
Fatih Terim'in çalıştırdığı Panathinaikos, Yunanistan Ligi'nin 24. haftasında lig sonuncusu Kifisia ile sahasında 1-1 berabere kalarak zirve yarışında tökezledi.
Ünlü teknik adam Fatih Terim'in takımı Panathinaikos, Yunanistan Ligi'nin 24. haftasında Kifisia ile kozlarını paylaştı.
Arao kendi kalesine attı
Ev sahibi Panathinaios, 37. dakikada Sebastian Palacios'un golüyle 1-0 öne geçti. Maçın ikinci yarısında Fatih Terim'in takımında Schenkeveld, 64. dakikada kırmızı kart göre r ek takımını 10 kişi bıraktı. Konuk ekip Kifisia, 68. dakikada Willian Arao'nun kendi kalesine attığı golle eşitliği yakaladı. Maç bu skorla sona erdi.
Panathinaikos 3. sırada
Sahasında 1 puana razı olan Terim'in takımı, bu sonucun ardından ligde 52 puanla 3. sırada kaldı. AEK 55 puanla zirvede yer alırken, PAOK 54 puanla 2. sırada haftayı kapattı.
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