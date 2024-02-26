  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

TOKİ'den ev çıkanlar dikkat! Ekonomist Mert Başaran vatandaşı zengin edecek formülü açıkladı

Petrol fiyatlarını zıplatacak gelişme! Tüm petrol sahaları ve limanlar kapatıldı

İngiliz medyasından kan donduran röportaj! Filistinli kadınlara taciz, küfür, hakaret ve dayak

Korelilerden tepki toplayan iddia: O ülke KF-21 savaş uçağı projesinde Türkiye'ye bilgi sattı

Akıllı saat dikkat çekti! Xiaomi paylaşım yaptı: Smart Band 8 Pro! Herkes geri döndü dedi! Önemli gelişme

Bir ili ayağa kaldıran gelişme! Su ararken gaz bulundu, herkes şaşkın

İHA ve SİHA’lar için Türkiye'nin kapısını çaldılar: dünyaya zamanında İHA teslimatı yapıyoruz

ABD'den Gazze'de ateşkes anlaşması

Rusya savaş uçaklarını modernize etti! Tu-160M savaş uçakları: özelliğini herkese gösterdi! Ruslar güvende

Bay Kemal'i partiden kazıdılar sıra O'na mı geldi! Şero'yu korku saldı...
Spor Fatih Terim'in takımı şampiyonluk yolunda ağır yara aldı
Spor

Fatih Terim'in takımı şampiyonluk yolunda ağır yara aldı

Yeniakit Publisher
2024-02-26 06:30:00 -
Fatih Terim'in takımı şampiyonluk yolunda ağır yara aldı

Fatih Terim'in çalıştırdığı Panathinaikos, Yunanistan Ligi'nin 24. haftasında lig sonuncusu Kifisia ile sahasında 1-1 berabere kalarak zirve yarışında tökezledi.

Ünlü teknik adam Fatih Terim'in takımı Panathinaikos, Yunanistan Ligi'nin 24. haftasında Kifisia ile kozlarını paylaştı.

Arao kendi kalesine attı

Ev sahibi Panathinaios, 37. dakikada Sebastian Palacios'un golüyle 1-0 öne geçti. Maçın ikinci yarısında Fatih Terim'in takımında Schenkeveld, 64. dakikada kırmızı kart göre r ek takımını 10 kişi bıraktı. Konuk ekip Kifisia, 68. dakikada Willian Arao'nun kendi kalesine attığı golle eşitliği yakaladı. Maç bu skorla sona erdi.

Panathinaikos 3. sırada

Sahasında 1 puana razı olan Terim'in takımı, bu sonucun ardından ligde 52 puanla 3. sırada kaldı. AEK 55 puanla zirvede yer alırken, PAOK 54 puanla 2. sırada haftayı kapattı.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23