Fatih Terim'in takımı liderliği aldı!

Yunanistan Süper Ligi'nin 31. haftasında Panathinaikos, Lamia'yı konuk etti.

Yeşil beyazlılar mücadeleyi 18'de Gnezda Cerin, 60 ve 87'de Bernard'ın attığı gollerle 3-1 kazandı. Konuk ekipte Slivka, 14. dakikada ağları havalandırdı.

Panathinaikos üst üste 3. galibiyetini elde etti ve puanını 68 yaptı. Lamia ise 34 puanda kaldı.

Maç sonu olaylar yaşandı

Panathinaikos'un rahat kazandığı Lamia mücadelesinin ardından sahada bir anda gerginlik arttı ve bir tartışma yaşandı.

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Panathinaikos maçı sonrası, Lamia Teknik Direktörü Vokolos ve Panathinaikos forveti Ioannidis arasında gerginik yaşanmaya başladı.

Tecrübeli teknik adam Fatih Terim, olay yerine geldi ve iki tarı sakinleştirerek tartışmayı sona erdirdi.