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Spor Fatih Terim'in takımı liderliği aldı!
Spor

Fatih Terim'in takımı liderliği aldı!

Yeniakit Publisher
2024-04-15 01:18:00 -
Fatih Terim'in takımı liderliği aldı!

Yunanistan Şampiyonluk Turu 5. hafta maçında Panathinaikos evinde Lamia'yı 3-1'lik skorla yenerek liderliğe oturdu.

Yunanistan Süper Ligi'nin 31. haftasında Panathinaikos, Lamia'yı konuk etti.

Yeşil beyazlılar mücadeleyi 18'de Gnezda Cerin, 60 ve 87'de Bernard'ın attığı gollerle 3-1 kazandı. Konuk ekipte Slivka, 14. dakikada ağları havalandırdı.

Panathinaikos üst üste 3. galibiyetini elde etti ve puanını 68 yaptı. Lamia ise 34 puanda kaldı.

Maç sonu olaylar yaşandı

Panathinaikos'un rahat kazandığı Lamia mücadelesinin ardından sahada bir anda gerginlik arttı ve bir tartışma yaşandı.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Panathinaikos maçı sonrası, Lamia Teknik Direktörü Vokolos ve Panathinaikos forveti Ioannidis arasında gerginik yaşanmaya başladı.

Tecrübeli teknik adam Fatih Terim, olay yerine geldi ve iki tarı sakinleştirerek tartışmayı sona erdirdi.

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