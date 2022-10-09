  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözleri fena acıttı! Batı'ya sığınan Miçotakis'ten Türkiye'ye hadsiz tehdit

Bakmayın Osmanlı’ya iftira attıklarına! ‘Alevilik sorunu CHP’nin eseri’

Danıştay son noktayı koydu! Taksiler için flaş karar!

Deprem uzmanından korkutan "25 Ekim" uyarısı: Bu, bardağı taşıran son damla olabilir

O iddia ortalığı karıştırdı! Bakan hanım, o isimle çok fena kapıştı

Dünyaya 500 yıl yetecek, Türkiye'nin en kaliteli bor madeni o ilde çıkartılıyor! Türkiye'de dev rezerv!

Rus istihbaratı çöktü! Çarpıcı ayrıntı

Yine KPSS günü yine benzer manzaralar

Kız yurdu önünde mastürbasyon yapan alçakla ilgili flaş gelişme! Yok artık daha neler

Daha önce böylesi hiç olmamıştı! Otomotiv endüstrisinde bir ilk
Spor Fatih Terim'in prensiydi, şimdi ne hallere düştü!
Spor

Fatih Terim'in prensiydi, şimdi ne hallere düştü!

Fatih Terim'in öve öve bitiremediği ve genç yıldız adayları arasında olduğu iddia edilen Rumen oyunca Morutzan, kiralandığı Pisa'da kötü oyunu sebebiyle iyice gözden düştü.

Yeniakit Publisher
2022-10-09 16:59:00 -
Fatih Terim'in prensiydi, şimdi ne hallere düştü!

 

Galatasaray'ın Serie B takımı Pisa'ya kiraladığı Olimpiu Morutan'ın performansı düşüşe geçerken genç futbolcu kadrodaki yerini de kaybetti.

Sezon başı Galatasaray 'dan İtalya Serie B takımlarından Pisa'ya kiralanan Olimpiu Morutan'ın Çizme macerası fena başlamamış, genç oyuncu ilk iki maçında 2 gol 1 asiste imza atmıştı. Ancak ilerleyen haftalar, Rumen oyuncuya iyi gelmedi.

Formu giderek düşen Morutan, 6. haftadaki Venezia karşılaşmasında kulübeye hapsolurken, sonraki Perugia karşılaşmasında 17 dakika, dünkü Parma karşılaşmasında da 19 dakika süre alabildi.

5.5 milyon euro

23 yaşındaki futbolcu en az 25 maçta 45 dakika forma giyerse ve takımı Serie A'ya yükselirse, İtalyan kulübünün zorunlu olarak 5.5 milyon euro ödeyip bonservisini alması gerekiyor. Morutan, şu ana kadar 4 maçta 45 dakikadan fazla oynayabildi.

 

Ferdi Tayfur'un dünyası başına yıkıldı!
Ferdi Tayfur'un dünyası başına yıkıldı!

Medya

Ferdi Tayfur'un dünyası başına yıkıldı!

Prof. Dr. Şener Üşümezsoy'dan Marmara depremi hakkında şaşırtacak açıklama! İstanbul'da deprem uyarısı...
Prof. Dr. Şener Üşümezsoy'dan Marmara depremi hakkında şaşırtacak açıklama! İstanbul'da deprem uyarısı...

Yaşam

Prof. Dr. Şener Üşümezsoy'dan Marmara depremi hakkında şaşırtacak açıklama! İstanbul'da deprem uyarısı...

Galatasaray’ın eski golcüsü yine aynı duruma düştü! Rayo Vallecano İspanyol basınında gündem oldu
Galatasaray’ın eski golcüsü yine aynı duruma düştü! Rayo Vallecano İspanyol basınında gündem oldu

Spor

Galatasaray’ın eski golcüsü yine aynı duruma düştü! Rayo Vallecano İspanyol basınında gündem oldu

Evde nasır tedavisi nasıl yapılır? İlaçsız nasır tedavisi: Nasırları düşüren 2 doğal tedavi tarifi
Evde nasır tedavisi nasıl yapılır? İlaçsız nasır tedavisi: Nasırları düşüren 2 doğal tedavi tarifi

Kadın - Aile

Evde nasır tedavisi nasıl yapılır? İlaçsız nasır tedavisi: Nasırları düşüren 2 doğal tedavi tarifi

Yine ABD, yine polis zulmü! ABD polis şiddeti haberi ile gündemde
Yine ABD, yine polis zulmü! ABD polis şiddeti haberi ile gündemde

Dünya

Yine ABD, yine polis zulmü! ABD polis şiddeti haberi ile gündemde

Bakan Nureddin Nebati müjdeyi verdi: Yeni paket yolda geliyor! Cumhurbaşkanımız açıklayacak
Bakan Nureddin Nebati müjdeyi verdi: Yeni paket yolda geliyor! Cumhurbaşkanımız açıklayacak

Ekonomi

Bakan Nureddin Nebati müjdeyi verdi: Yeni paket yolda geliyor! Cumhurbaşkanımız açıklayacak

Zonguldak'ta cami cemaatine hakaret eden kadına adli kontrol tedbirleri uygulandı! Valilikten yapılan açıklama
Zonguldak'ta cami cemaatine hakaret eden kadına adli kontrol tedbirleri uygulandı! Valilikten yapılan açıklama

Gündem

Zonguldak'ta cami cemaatine hakaret eden kadına adli kontrol tedbirleri uygulandı! Valilikten yapılan açıklama

'Assos' ve 'Troya' tünelleri açılıyor! Açılışını Başkan Erdoğan yapacak! 50 dakikalık yol 5 dakikaya iniyor!
'Assos' ve 'Troya' tünelleri açılıyor! Açılışını Başkan Erdoğan yapacak! 50 dakikalık yol 5 dakikaya iniyor!

Ekonomi

'Assos' ve 'Troya' tünelleri açılıyor! Açılışını Başkan Erdoğan yapacak! 50 dakikalık yol 5 dakikaya iniyor!

Dünyaya 500 yıl yetecek, Türkiye'nin en kaliteli bor madeni o ilde çıkartılıyor! Türkiye'de dev rezerv!
Dünyaya 500 yıl yetecek, Türkiye'nin en kaliteli bor madeni o ilde çıkartılıyor! Türkiye'de dev rezerv!

Ekonomi

Dünyaya 500 yıl yetecek, Türkiye'nin en kaliteli bor madeni o ilde çıkartılıyor! Türkiye'de dev rezerv!

Ev hanımlarına destek ödemesi: 1.400 TL para veriliyor! PTT’den alabilirsiniz
Ev hanımlarına destek ödemesi: 1.400 TL para veriliyor! PTT’den alabilirsiniz

Ekonomi

Ev hanımlarına destek ödemesi: 1.400 TL para veriliyor! PTT’den alabilirsiniz

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23