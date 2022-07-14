Fatih Terim'in prensiydi, şimdi kulüp aranıyor!

Galatasaray'ın büyük umutlarla transfer ettiği ancak bekleneni veremeyen Morutan'a Danimarka temsilcisi Kopenhag talip oldu.

Galatasaray'da Marcao'nun Sevilla'ya transfer olmasının ardından beklentilerin altında kalan Morutan'ın da kulüpten ayrılması bekleniyor.

Rumen basının iddiasına göre Danimarka temsilcisi Kopenhag ilerleyen günlerde Morutan için Galatasaray'a resmi teklifini iletecek. Sport'un haberine göre Galatasaray'da yeni teknik direktör Okan Buruk'un planları arasında Olimpiu Morutan yer almıyor.

Sarı Kırmızılıların geçtiğimiz sezonun başında Steaua Bükreş'ten renklerine bağladığı Olimpiu Morutan için Kopenhag'tan gelecek teklif bekleniyor.

Haberde Kopenhag'ın 2021 yazında Morutan için Steaua Bükreş'a 3.5 milyon euroluk resmi bir teklifte bulunduğu ifade edildi. Fakat, Gigi Becali tarafından bu teklifin kabul edilmediği ifade edildi. Danimarka temsilcisinin Morutan'dan vazgeçmediği sarı-kırmızılı ekibe teklifte bulunacağı aktarıldı.

Galatasaray'ın Avusturya kampındaki son hazırlık maçında Morutan süre almadı. Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, 1-0 kaybedilen MOL Fehervar mücadelesinde genç futbolculara şans verdi. Ancak, Morutan'ı yedek kulübesinde oturttu.