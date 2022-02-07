Fatih Terim'in prensi de gönderiliyor!

Galatasaray'da Fatih Terim'in ısrarıyla transfer edilen Oğulcan Çağlayan, Eyüpspor'a gönderiliyor. Oyuncunun transferi için anlaşma sağlanırken Eyüpspor'un Galatasaray'a 1 milyon euro ödeyeceği belirtildi. Bir dönem Fatih Terim'in vazgeçilmezi olan Oğulcan Çağlayan daha sonra gözden düşmüştü. Oyuncunun bugün kulüp binasına gidip yeni takımıyla sözleşme imzalaması bekleniyor. Hatırlanacağı üzere Galatasaray, Oğulcan Çağlayan'ı 1,15 milyon euroya kadrosuna katmıştı.

Galatasaray'da Fatih Terim'in izleri siliniyor. Tecrübeli teknik adamın isteğiyle transfer edilen Oğulcan Çağlayan Galatasaray'dan ayrılıyor. Sarı-Kırmızılılar, 1. Lig ekibi Eyüpspor ile anlaşma sağladı. Geçtiğimiz sezonun bir bölümünden Fatih Terim'in vazgeçilmezi olan Oğulcan Çağlayan ilerleyen haftalarda gözden düşmüştü.

Eyüpspor, geçtiğimiz sezonun devre arasında Galatasaray'dan genç forvet Erencan Yardımcı'yı 475 bin Euro karşılığında kadrosuna katmış, geçtiğimiz günlerde ise Süper Lig takımı Alanyaspor'a kiralık olarak göndermişti. İstanbul temsilcisi Erencan dışında Galatasaray'dan kiralık olarak Jesse'yi transfer etmişti. Oğulcan Çağlayan, Erencan ve Jesse Sekidika dışında Eyüpspor'daki 3. Galatasaraylı olacak.