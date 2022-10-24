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Gündem Fatih Terim'in kızı tepki çekti! Bu olunca, ağzına geleni söyledi
Gündem

Fatih Terim'in kızı tepki çekti! Bu olunca, ağzına geleni söyledi

Fatih Terim’in kızı Buse Terim, ikinci el kıyafetlerin satışa çıkarıldığı platformda kızının eski ayakkabısına 2 bin 300 TL fiyat biçince olanlar oldu. Sosyal medya kullanıcılarının eleştirilerinin hedefi olan Terim, eleştirilere kayıtsız kalamadı. Buse Terim ve Merve Çetin yapılan yorumlara zehir zemberek yanıt verdi.

Yeniakit Publisher
2022-10-24 11:33:00 -
Fatih Terim'in kızı tepki çekti! Bu olunca, ağzına geleni söyledi

Fatih Terim’in kızı Buse Terim ikinci el satışla gündeme geldi. Buse Terim, ikinci el kıyafetlerin satıldığı uygulamaya kızının eski ayakkabısını koyarak 2.300 TL fiyat belirledi. Bu haber 2. Sayfa'da paylaşılınca Fatih Terim'in kızı çok sinirlendi.

 

Sosyal medyada eleştirilen Buse Terim paylaşımın altına sitem dolu şu mesajı yazdı:

"Bu haber yapılarak tam olarak ne amaçlanmak isteniyor aslında çok iyi biliyorum. 

Tam da yorumlarda okuduğum şeyleri yazdırmak ve düşündürmek adına yapılmış, linç kültürünü destekleyen dünya saçması, art niyetli ve hiçbir haber değeri taşımayan bir saçmalık bu.

Kendi çevreme başta olmak üzere, etrafımda ihtiyacı olan birçok aileye yıllardır yardım yapan biriyim ve bunu hiçbir zaman yüksek sesle söyleyerek yapmadım. Bunu şu anda burada yazıyor olmaktan bile utanıyorum.

Bu platformdan elde edilen gelirle hangi kurumlara nasıl bir destek verdiğimi bilmeden bu şekilde hedef gösterilmiş olmama da ayrıca çok üzülüyorum. Beni, ailemi, yaşantımı, bu konularda ki hassasiyetimi başta sizin çok iyi bildiğinizi düşünüyordum. Çok üzgünüm ve bu haberi yapan ve yayanların da nasıl bir vicdan ile uyuyacağını da çok merak ediyorum."

Ablası da tepki gösterdi

Buse Terim'in ablası Merve Çetin de bu konunun haberi olmasına kızdı ve "Bu anlamsız haberi neden yaptığınızı anlamış değilim ve bu bir haber de değil ayrıca, sadece buyrun altına yorumlarda linç edin postu, magazin dünyanızda yorumlayacak binlerce olay varken, ailemizi yakından tanımanıza rağmen bu art niyetli postunuzu anlamakta zorluk çekiyorum ve bunu bir anlık akıl tutulmasına veriyorum" dedi.

 

 

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