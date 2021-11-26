Fatih Terim'in kaçıracağı maçlar
Galatasaray'da Fenerbahçe derbisinin faturası ağır oldu. PFDK, Fatih Terim'e 5 maç men cezası verirken, başkan Burak Elmas'a para Rezan Epözdemir'e ise hak mahrumiyeti cezası geldi.
Galatasaray'da Fenerbahçe derbisinin faturası ağır oldu. PFDK, Fatih Terim'e 5 maç men cezası verirken, başkan Burak Elmas'a para Rezan Epözdemir'e ise hak mahrumiyeti cezası geldi.
Terim kırmızı kart nedeniyle aldığı cezayla birlikte takımından 6 maç ayrı kalacak. PFDK, deneyimli teknik adama karşılaşma hakemine yönelik hakareti 3 maç, tedbire uymama eylemi nedeniyle 2 maç ceza verdi.
- Fatih Terim'in kaçıracağı maçlar
Öznur Kablo Yeni Malatyaspor(D)
Altay
Demir Grup Sivasspor(D)
Medipol Başakşehir
Adana Demirspor(D)
Fraport TAV Antalyaspor