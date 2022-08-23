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Spor Fatih Terim’in izleri teker teker siliniyor!
Spor

Fatih Terim’in izleri teker teker siliniyor!

Galatasaray'da geçtiğimiz sezonun başında 6,5 milyon euro bonservis bedeliyle transfer edilen Alexandru Cicaldau, gösterdiği performansla taraftarların beklentisinin altında kalmış ve yeni sezonda takımda düşünülmeyen oyuncular arasında yer almıştı. Oyuncuyu elden çıkarmak isteyen sarı - kırmızılı yönetim; gelen teklifleri değerlendirmeye başlarken, sürpriz bir gelişme yaşandı. Serie A ekibi Sampdoria, Rumen futbolcu için Galatasaray'a 5 milyon euro önerdi.

Yeniakit Publisher
2022-08-23 10:59:00 -
Fatih Terim’in izleri teker teker siliniyor!

Galatasaray'da geçtiğimiz sezonun başında 6,5 milyon euro bonservis bedeliyle transfer edilen Alexandru Cicaldau, gösterdiği performansla taraftarların beklentisinin altında kalmış ve yeni sezonda takımda düşünülmeyen oyuncular arasında yer almıştı. Oyuncuyu elden çıkarmak isteyen sarı - kırmızılı yönetim; gelen teklifleri değerlendirmeye başlarken, sürpriz bir gelişme yaşandı. Serie A ekibi Sampdoria, Rumen futbolcu için Galatasaray'a 5 milyon euro önerdi.

Galatasaray'da geçtiğimiz sezon başkan Burak Elmas ve teknik direktör Fatih Terim yönetiminde düzenlenen transfer operasyonunda birçok yeni isim kadroya katılmıştı. 'Gençlik Projesi' ile yola çıkan sarı - kırmızılılarda en çok dikkat çeken transferlerden birisi Romanya'dan 6,5 milyon euro bonservis bedeliyle kadroya katılan Alexandru Cicaldau'ydu...

Milliyet'e göre; Galatasaray'da geçtiğimiz sezon teknik direktörlük yapan Fatih Terim'in birçok maçta ilk 11'de sahaya sürdüğü Alexandru Cicaldau, yeni sezonda yapılan transferler sonrasında iyice gözden düştü ve Okan Buruk'un kadroda düşünmediği isimler arasında yer aldı.

Oyuncuyu satış listesine koyan sarı - kırmızılı yönetim; gelen teklifleri değerlendirmeye alırken, sıcak bir gelişme meydana geldi.

İtalya Ligi Serie A ekiplerinden Sampdoria, Rumen futbolcu için Galatasaray'a 5 milyon euro bonservis bedeli önerdi.

Sarı - kırmızılıların ise İtalyan takımının teklifini reddettiği ve 7,5 milyon euro civarında bir bonservis beklentisinin olduğu öğrenildi.  Galatasaray'ın transfer döneminin sonlarına doğru Cicaldau için istediği rakamda düşüşe gitmesinin beklendiği aktarıldı.

 

 

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