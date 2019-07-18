0553 313 94 23

Fatih Terim'in cezası onandı

- TFF Tahkim Kurulu, Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'e PFDK'nin verdiği 3 maçlık men cezasının onandığını duyurdu

18 Temmuz 2019 Perşembe 18:22
Fatih Terim'in cezası onandı


İSTANBUL (AA) - Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulu, Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in 3 maç men cezasını onadı.

Kuruldan yapılan ve TFF'nin internet sitesinde yer alan açıklamada, Süper Lig'de geride kalan sezonun 33. haftasında Galatasaray-Medipol Başakşehir maçında hakem tarafından tribüne gönderilen ve Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) tarafından 3 maç men cezası alan Terim'in durumunun görüşüldüğü belirtildi.

Açıklamada, "Fatih Terim'in rakip takım antrenörüne yönelik saldırısı nedeniyle FDT'nin 44/1-c ve 35/4. maddeleri uyarınca 5 resmi müsabakada soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı ve 13 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına olayın oluş şekli dikkate alınarak FDT'nin 8. maddesinin uygulanması suretiyle neticeten ve takdiren 3 resmi müsabakada soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı ve 7 bin 800 TL para cezası ile cezalandırılmasında sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oy birliği ile karar verilmiştir." denildi.

Cezasının birini 2018-2019 sezonunun 34. haftasında çeken Fatih Terim, kalan 2 maç cezası nedeniyle TFF Süper Kupa'da Akhisarspor ve Süper Lig'in ilk haftasındaki Yukatel Denizlispor karşılaşmalarında sahaya giremeyecek.

PFDK'nin, Galatasaray'ın yardımcı antrenörleri Hasan Şaş'a verdiği 8 maç ve 31 bin 200 lira ile Ümit Davala'ya verdiği 1 maç ve 13 bin lira para cezaları da Tahkim Kurulunda onandı. Ümit Davala, 1 maçlık cezasını geçen sezon çekmişti.

Galatasaray Kulübünün aldığı toplam 110 bin lira ve futbol takımı idari direktörü Şükrü Hanedar'ın da 60 gün hak mahrumiyeti ve 150 bin lira para cezası da kurul tarafından onandı.


Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 18 Temmuz 2019 Perşembe 18:22
  1. Fatih Terim
  2. Futbol
  3. Galatasaray
  4. SÜPERLİG
  5. Tahkim Kurulu
  6. TFF
  7. Türkiye Futbol Federasyonu

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Şanlıurfa’da 1 hafta süreyle tüm etkinlikler yasaklandı
    1. Şanlıurfa’da 1 hafta süreyle tüm..
    2. 19 Yaş Altı Avrupa Kadınlar Hentbol..
    3. Düzce'deki su baskını ve toprak..
    4. Doğu Perinçek'ten Ahmet Davutoğlu..
    5. Beyoğlu'nda nostaljik tramvay..
    6. İstiklal Caddesi’nde nostaljik..
    7. Belediye Kütahyaspor’da teknik..
    8. Iraklı turizmcilerden HATSO’YA ziyaret
    9. Milletvekili Ahmet Erbaş: Emet Bor..
    10. Otomobil çarpan 12 yaşındaki Yusuf öldü
    11. Futbol: Hazırlık maçı
    12. HDP Kağızman İlçe Başkanı Özlü..
    13. Düzce Valisi açıkladı! 7 kişi hakkında..
    14. FETÖ'nün sözde "İzmir Adliyesi..
    15. Sincik Devlet Hastanesinde kanser..
    16. Kuşadası Ticaret Odası’ndan Başkan..
    17. GESTAŞ’tan açıklama
    18. Katar’dan Şanlıurfa’ya okul desteği
    19. Türkiye'ye karşı harekete geçtiler!..
    20. Başkan Ensari: “Çaldıran’da şu an 18..
    21. TBMM'den AB'nin yaptırım kararına tepki
    22. Düzce'deki su baskını ve toprak kayması
    23. Güney Afrika ordusunda başörtüsü..
    24. Cezayir'de bir Buteflika müttefiğine..
    25. Ulaşımda çifte müjde! O tarihlerde..
    26. Hekimoğlu Trabzon FK, Oğuzhan Erdoğan..
    27. KKTC Başbakanı Tatar: “Kıbrıs Türk..
    28. Fırat Tarım Meslek Lisesi AB Projesini..
    29. Erbil şehidi Osman Köse son..
    30. Çanakkale Boğazı'nda sefer yapan..
    Fehmi Koru Batı ağzıyla konuştu: Endişeli ve kaygılıyım
    Fehmi Koru Batı ağzıyla konuştu: Endişeli ve kaygılıyım
    Cumhuriyet’ten itiraf gibi yazı! “AK Parti’yi 2012’ye kadar...”
    Cumhuriyet’ten itiraf gibi yazı! “AK Parti’yi 2012’ye kadar...”
    Türkiye'den kritik Doğu Akdeniz hamlesi! 3 ülke güçlerini birleştiriyor
    Türkiye'den kritik Doğu Akdeniz hamlesi! 3 ülke güçlerini birleştiriyor
    Ruslar geliştirdi! Yaşlandırma programında büyük tehlike
    Ruslar geliştirdi! Yaşlandırma programında büyük tehlike
    Ömer Koç, İmamoğlu’nu ziyarete doymadı
    Ömer Koç, İmamoğlu’nu ziyarete doymadı

    Günün Karikatürü

    18 Temmuz 2019
    Rusya'dan Türkiye sürpriz uçak teklifi!
    Rusya'dan Türkiye sürpriz uçak teklifi!
    AK Parti Grup Başkanvekilinden sert çıkış! ‘Neden sesiniz çıkmıyor? Sanki orada bir doğal afet olmuş’
    AK Parti Grup Başkanvekilinden sert çıkış! ‘Neden sesiniz çıkmıyor? Sanki orada bir doğal afet olmuş’