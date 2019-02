Fatih Terim'in babası Talat Terim vefat etti! Talat Terim kimdir, kaç yaşında?

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in babası olan Talat Terim, hayatını kaybetmesinin ardından araştırılan isim olmaya başladı. Adana'da yaşayan ve bir süredir hastanede tedavi gören Talat Terim, hayata gözlerini yummasının ardından biyografisi ile merak edildi. Peki, Talat Terim kimdir? Talat Terim kaç yaşında vefat etti?

Talat Terim kimdir?

Talat Terim, 1924 yılında dünyaya gelmiştir.

Fatih Terim'in, “Nerede olursa olsun, yurt içinde, yurt dışında; istisnasız her cuma ve her maçtan önce mutlaka babamı arayıp, annemle birlikte dualarını talep eder ve onların gönlünü alırdım şimdi ben babam için dua ediyorum” dediği babası Talat Terim, 6 Şubat 2019 tarihinde tedavi gördüğü hastanede 94 yaşında hayata gözlerini yummuştur.