  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor Fatih Terim'in 68. derbisi
Spor

Fatih Terim'in 68. derbisi

Süper Lig'de Beşiktaş'a konuk olacak Galatasaray'da Fatih Terim, teknik direktörlük kariyerinde görev aldığı 67 derbide 25 galibiyet, 25 beraberlik ve 17 mağlubiyet gördü.

Yeniakit Publisher
2021-10-23 10:52:00 -
Fatih Terim'in 68. derbisi

Süper Lig'in 10. haftasında 25 Ekim Pazartesi günü Beşiktaş'a konuk olacak Galatasaray'da Fatih Terim, teknik direktörlük kariyerinde 68. kez derbide görev yapacak.

Galatasaray, tecrübeli teknik adam yönetiminde daha önce Beşiktaş ve Fenerbahçe ile Süper Lig, Türkiye Kupası, TFF Süper Kupa, Cumhurbaşkanlığı Kupası, Türkiye Spor Yazarları Derneği Kupası ve Gurbet Kupası'nda toplam 67 müsabaka oynadı.

Sarı-kırmızılı takımda dördüncü dönemini geçiren 68 yaşındaki Terim, Fenerbahçe ve Beşiktaş ile yapılan bu karşılaşmalarda 25 galibiyet, 25 beraberlik ve 17 mağlubiyet gördü.

Beşiktaş karşısında 34 derbi

Galatasaray, Fatih Terim yönetiminde Beşiktaş ile daha önce 34 maçta karşı karşıya geldi.

Sarı-kırmızılı takım bu derbilerin 13'ünü kazanırken, 13'ünde berabere kaldı, 8'inde ise sahadan mağlubiyetle ayrıldı.

Galatasaray, tecrübeli teknik adam idaresinde Fenerbahçe ile oynadığı 33 derbide ise 12 galibiyet, 12 beraberlik ve 9 mağlubiyet yaşadı.

Fatih Terim ile Sergen Yalçın arasındaki 7. randevu

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim ile Beşiktaş'ı çalıştıran Sergen Yalçın, 7. kez saha kenarında karşı karşıya gelecek.

Sergen Yalçın daha önce Konyaspor, Yeni Malatyaspor, Aytemiz Alanyaspor ve Beşiktaş'ın başında, Terim yönetimindeki Galatasaray'a karşı 6 maça çıktı.

Galatasaray, tamamı Süper Lig'de oynanan bu maçların ikisini kazanırken, üçünde berabere kaldı ve birini kaybetti.

Sergen Yalçın'ın 7. derbisi

Beşiktaş, Sergen Yalçın yönetiminde daha önce 6 derbi maça çıktı.

Siyah-beyazlı takım, Sergen Yalçın idaresinde Galatasaray ile oynadığı 3 derbide birer galibiyet, beraberlik ve mağlubiyet yaşadı.

Beşiktaş, Sergen Yalçın döneminde Fenerbahçe ile yaptığı 3 karşılaşmada ise sahadan iki galibiyet ve bir beraberlikle ayrıldı.

 

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Kışın vazgeçilmezi kestane kansere karşı koruyor
Kadın - Aile

Kışın vazgeçilmezi kestane kansere karşı koruyor

Beslenme ve Diyet Uzmanı Dyt. Anıl Öztürk, soğuk havaların sevilen yiyeceklerinden kestanenin tam bir şifa deposu olduğunu belirtti. ..
Anaokulu öğrencilerinden turşu
Kadın - Aile

Anaokulu öğrencilerinden turşu

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde Anaokulu öğrencileri, kışlık turşularını hazırladı.
Dünya

"Turistin geldiği yere cami yapılmaz" diyen kafa da çıktı!

Terör örgütü YPG/PKK'ya yönelik başlatılacak operasyon için Irak ve Suriye tezkeresine karşı çıkan Evrensel'in mor halkalı yazarı Ayşen Şahi..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay