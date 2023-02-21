Fatih Terim'den sürpriz Arda Güler yorumu! Uzman isim açıkladı...

Fenerbahçe'de forma şansı bulmakta zorlanan Arda Güler için Fatih Terim'den dikkat çeken bir yorum geldi.

Fenerbahçe'nin ve Türk futbolunun çok şeyler beklediği yıldız adayı Arda Güler, sarı lacivertlilerde az forma şansı bulabiliyor. Jorge Jesus'un çoğunlukla yedek bıraktığı Arda Güler'in durumu ise sık sık tepki çekiyor. Sinan Engin, Fatih Terim'in Arda hakkındaki fikrini açıkladı.

Beyaz TV yorumcusu Sinan Engin, Radyo Gol'de yaptığı açıklamayla dikkat çekti. Engin, Fatih Terim'le Arda Güler hakkında yaptıkları sohbetin detaylarını anlattı.

Engin, Fatih Terim ile oturdukları esnada 69 yaşındaki teknik adama, "Arda Güler senin elinde olsa ne yapardın?" diye sorduğunu açıkladı.

Terim'in ise kendisine, "Şimdiye kadar 300 kere oynamıştı" dediğini aktardı.

Arda Güler şimdiye dek as takım kariyerinde 63 maça çıkıp 3326 dakika süre aldı.