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Spor Fatih Terim'den Milli Takım açıklaması: Geberttiniz, öldürdünüz
Spor

Fatih Terim'den Milli Takım açıklaması: Geberttiniz, öldürdünüz

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, A Milli Takım'la yollarını ayıran Şenol Güneş'e sahip çıktı.

Yeniakit Publisher
2021-09-13 00:02:00 -
Fatih Terim'den Milli Takım açıklaması: Geberttiniz, öldürdünüz

Galatasaray'da Fatih Terim, 2 puan bırakılan Trabzonspor deplasmanın ardından açıklamalarda bulundu. A Milli Takım'da görevine son verilen Şenol Güneş'le ilgili değerlendirmelerde bulunan deneyimli hoca, Güneş için, "Bunu hak etmedi" dedi.

Fatih Terim'in açıklamaları şöyle:

"İtibarsızlaştırma, yaralama, acıtma hiç hoş değil"

"Bir defa olayları izliyorum. Bu güzel tesisin ismi de Şenol Güneş Tesisleri. Türk futboluna hizmet etmiş bir arkadaşımız. Kazanılır, kaybedebilir, beğenilir, beğenilmez. İtibarsızlaştırma, yaralama, acıtma hiç hoş değil. Bunu hak etmedi. Ne o, ne de arkadaşları... Saygıyla anmalı, sevgiyle göndermesini bilmeliyiz."

"Şenol Güneş bu ülkeye hizmet etti"

Şenol Güneş bu ülkeye hizmet etti. Herkesten fazla üstelik. Yanlış yaptı, doğru yaptı, eyvallah. Sevapları daha fazladır herhalde. Bu nedir yani! Yoksa gelip görev yapmak, istenmek nasıl doğalsa 'Allaha ısmarladık' da doğaldı.

"Şenol Hoca'ya ayıp ediyorsunuz"

Ayıp ediyorsunuz! Şenol Hoca'ya ayıp ediyorsunuz! 4 tane maç var. İddiamız var. Gidebilir miyiz, evet! Norveç'i burada yenince play-off falan bir şeyler yakalayabiliriz. Bunlara konsantre olmak gerekirken başladık kim gelir!

"Nedir bu harakiri!"

Milli Takım etrafında toplanmalı, moral olmalı, yardımcı olmalıyız. Bu bizim takımımız. Bu geldi, şu gitti, yerli geldi, yabancı gitti. Onlar da kafalarına göre seçsinler. Şu 4 maç! Sonra istikbale bakarsınız. Şurada 3 hafta var. Nedir bu harakiri! İnsanlar salim kafayla karar versinler. Biz bu 4 maçta TFF'nin yanında olalım. Her Türk, her maçtan önce şurada coşkuyla milli marş okuyoruz.

"Bir sakinleşin ya!"

Şenol da, ben de ay yıldızı yıllarca göğsümüzde onurla taşıdık. Sonra hoca olarak taşıdık. Bizden daha çok kim isteyebilir. İşin teknik ekonomik tarafı. Geberttiniz öldürdünüz. Bir sakinleşin ya! 4 maç var ya! Bu konuştuklarımızı da gülerek anarız belki. Daha durun ya hakem düdüğü çalmadı daha. Hani biz bitti demeden bitmezdi. Tam zamanı şimdi arkadaşlar! Lütfen...

 

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