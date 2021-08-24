Fatih Terim'den maç sonrası kritik açıklamalar

Galatasaray Teknik Direktötü Fatih Terim, Hatayspor galibiyetinin ardından açıklamalarda bulundu.

Çok fazla gol pozisyonuna girdiklerini belirten Fatih Terim, "1-0 mağlup başladık. Genelde son zamanlarda böyle başlıyoruz. Geri dönüşümüz iyi oldu ama ilk yarıda çok gol kaçırdık." dedi.

Galibiyeti hak eden tarafın Galatasaray olduğunu vurgulayan Terim, "2. forvet ve Ömer'i alınca biraz daha değişik oynamaya başladık. Beraberliği yakaladık, galibiyeti kaçırdık derken Luyindama'nın golü geldi. Bugün galip gelmesi gereken takım Galatasaray'dı." ifadelerini kullandı.

Galip gelmenin önemli olduğunu söyleyen tecrübeli teknik adam, "Oyuncularım pes etmediler, etmemeleri lazım. Daha iyi oyunlar oynayacağız, bundan herkes emin olabilir. Bugün alınan 3 puan, değerli bir 3 puan. Mesele galip bitirebilmek." şeklinde konuştu.

"Galatasaraylılar merak etmesin" diyen Fatih Terim, "Morutan ve diğerleri, Galatasaray'ın ileriye dönük planlarında yetenekli oyuncular var. Morutan'ı beğendiğimi daha evvel ifade etmiştim, Steaua Bükreş başkanı da gerekli şekilde açıklamalar yapıyor." diye konuştu.