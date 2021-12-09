Fatih Terim'den kritik açıklama: Olabilecek şeyleri söylerim ama...

UEFA Avrupa Ligi'nde deplasmanda Lazio ile liderlik mücadelesi çıkacak Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim, UEFA TV'ye konuştu.

İşte o açıklamalar:

"Şimdi, tabii kim kazanmak istemez? Bir daha bir daha herkes kazanmak ister. Ben hayatımda kaybetmeyi çok kolay karşılayamayan bir hocayım, bir insanım. Tabii ki isterim, ama gerçeklerden de hiçbir zaman sapmam. Olabilecek şeyleri söylerim. Ancak dediğim gibi, ilk 16'ya kalmamız halinde ilk 16'ya nasıl kalınıyor, oradan sonra 8 4 nasıl oluyor buralardaki tecrübemizin biraz avantaj olacağını düşünüyorum. Hayal edecekseniz ki olması için çok uğraşasınız."

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi E Grubu 6. ve son hafta maçında bugün deplasmanda İtalya'nın Lazio ekibiyle karşılaşacak.