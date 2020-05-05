Fatih Terim'den kadroya neşter! Galatasaray'da 4 futbolcunun bileti kesildi
Galatasaray teknik patronu Fatih Terim yeni sezon kadro planlamasına şimdiden başladı.
Alman ekibi Leipzig'den Marcelo Saracchi'yi devre arasında bir buçuk yıllığına kiralayan Galatasaray, sezon sonunda sağ-sol bek rotasyonunda sadece Uruguaylı yıldızı kadrosunda tutacak. Savunmanın sağındaki 3 oyuncusu ile de yollarını ayırmaya hazırlanan Aslan, diğer kanattaki Saracchi'yi yedekleyecek yerli sol bek arıyor.
Kadroya neşter
Sözleşmeleri bitecek Mariano ve Nagatomo'nun ayrılması kesinleşti. Fenerbahçe'den bonservis bedeli ödenmeden gelen Şener Özbayraklı beklentileri karşılamayınca yeni sezon planlarında da yer alamadı. Vasatı aşamayan Linnes'e de yol göründü, Norveçli oyuncu temelli ülkesine dönme planları yapmaya başladı.